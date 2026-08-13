Deutsche Euroshop steigert Gewinn - Prognosen für 2026 bestätigt

"Unsere Shoppingcenter haben sich im ersten Halbjahr 2026 insgesamt erfreulich entwickelt", sagte Firmenchef Hans-Peter Kneip laut Mitteilung. "Auch wirtschaftlich liegen wir im Rahmen unserer Erwartungen und bestätigen daher unsere Prognose für das Gesamtjahr."

Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden./jha/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Euroshop Aktie

Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 18,78 auf Tradegate (13. August 2026, 18:10 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Euroshop Aktie um +2,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Euroshop bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..

Deutsche Euroshop zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Euroshop Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von +3,71 %/+25,55 % bedeutet.