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    Deutsche Euroshop steigert Gewinn - Prognosen für 2026 bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Euroshop steigert Halbjahresgewinn leicht
    • Umsatz wächst um 1,5 Prozent auf 133,3 Millionen
    • Prognose für das Gesamtjahr wird bestätigt
    Deutsche Euroshop steigert Gewinn - Prognosen für 2026 bestätigt
    Foto: Deutsche EuroShop AG

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat im ersten Halbjahr den Gewinn gesteigert. Unter dem Strich legte er um zwei Prozent auf 71,2 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Die Immobilienwerte entwickelten sich infolge des weiteren Mietwachstums erneut leicht positiv. Die Euroshop-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate zum Xetra-Schluss um rund zwei Prozent zu.

    Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres um 1,5 Prozent auf 133,3 Millionen Euro. Vor Steuern und Zinsen verdiente das Unternehmen 105,4 Millionen Euro. Das waren 1,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

    "Unsere Shoppingcenter haben sich im ersten Halbjahr 2026 insgesamt erfreulich entwickelt", sagte Firmenchef Hans-Peter Kneip laut Mitteilung. "Auch wirtschaftlich liegen wir im Rahmen unserer Erwartungen und bestätigen daher unsere Prognose für das Gesamtjahr."

    Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden./jha/he

    Deutsche Euroshop

    -0,54 %
    +2,85 %
    +1,44 %
    -6,15 %
    -2,55 %
    -21,54 %
    -8,05 %
    -55,79 %
    -4,58 %
    ISIN:DE0007480204WKN:748020
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Euroshop Aktie

    Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 18,78 auf Tradegate (13. August 2026, 18:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Euroshop Aktie um +2,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Euroshop bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..

    Deutsche Euroshop zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Euroshop Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von +3,71 %/+25,55 % bedeutet.





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