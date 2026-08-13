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    Big Tech vor der Bewährungsprobe – Neue Shootingstars am Horizont

    Die „Magnificent Seven“ waren in den vergangenen Jahren der unangefochtene Motor der internationalen Aktienmärkte. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia und Tesla vereinten zeitweise mehr als ein Drittel der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500 auf sich und bestimmten mit ihren Kursbewegungen die Richtung der globalen Börsen. Doch seit Beginn des Jahres 2026 hat sich das Bild spürbar verändert. Zwar gehören die Tech-Giganten weiterhin zu den wertvollsten Unternehmen der Welt, doch Anleger stellen sich zunehmend eine entscheidende Frage: Sind die „Magnificent Seven“ noch die eigentlichen Wachstumstreiber oder hat bereits eine neue Ära begonnen?

    Wir stellen die Marktanalyse von Andreas Lipkow – CMC Markets Zertifikate – vor…

    Stunde der Wahrheit für die MAMA-Unternehmen

    Jetzt steht die Stunde der Wahrheit an – in erster Linie für Microsoft, Meta, Apple und Amazon. Mittwoch und Donnerstag veröffentlichen gleich vier der größten Unternehmen der Welt ihre Quartalszahlen. Kaum eine Berichtswoche dürfte für die Stimmung an der Börse wichtiger sein als diese.

    Microsoft muss Cloud-Wachstum hochhalten

    Besonders Microsoft steht erneut im Mittelpunkt. Seit der Einführung von Copilot und den milliardenschweren Investitionen in OpenAI gilt der Konzern als einer der größten Profiteure des KI-Booms. Anleger werden diesmal jedoch weniger auf das Umsatzwachstum als vielmehr auf die Profitabilität der enormen Investitionen achten. Azure bleibt dabei der wichtigste Gradmesser. Kann Microsoft das hohe Cloud-Wachstum trotz zunehmender Konkurrenz durch Google Cloud und Oracle aufrechterhalten, dürfte dies den gesamten Softwaresektor beflügeln.

    Apple sucht nach neuen KI-Anwendungen

    Apple dürfte dagegen erneut einen Sonderstatus einnehmen. Während nahezu alle Wettbewerber Milliarden in generative KI investieren, verfolgt der iPhone-Hersteller einen deutlich vorsichtigeren Ansatz. Wichtig wird deshalb, welche Fortschritte Apple bei seiner eigenen KI-Strategie erzielt hat und ob das Unternehmen in den kommenden Quartalen mit neuen Anwendungen wieder stärker in den Wettbewerb eingreifen kann. Gleichzeitig bleibt das Servicegeschäft der entscheidende Stabilitätsanker des Konzerns.

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    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Big Tech vor der Bewährungsprobe – Neue Shootingstars am Horizont Die „Magnificent Seven“ waren in den vergangenen Jahren der unangefochtene Motor der internationalen Aktienmärkte. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia und Tesla vereinten zeitweise mehr als ein Drittel der gesamten Marktkapitalisierung …
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