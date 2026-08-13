JPMORGAN stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Kamran M Hossain passte am Donnerstag seine Schätzungen an die Ergebnisse des Versicherers für das zweite Quartal an. Seine Prognose für den Jahresüberschuss hob er leicht an, sie liegt aber weiterhin über dem vom Unternehmen bestätigten Zielwert./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:24 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:24 / BST
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Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 249EUR auf Tradegate (13. August 2026, 18:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
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