KI-Mega-Börsengänge – Anthropic und OpenAI drängen im vierten KI-Jahr an die Börse Die bevorstehenden Börsengänge von OpenAI und Anthropic mit einer kombinierten indikativen Bewertung von rund 2,3 Billionen US-Dollar markieren einen bedeutenden Meilenstein für den KI-Sektor. Mit ihrem Eintritt in den Kapitalmarkt erweitert sich …



