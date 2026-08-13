DZ Bank senkt fairen Wert für Grenke auf 20 Euro - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 11,52 auf Tradegate (13. August 2026, 18:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um -5,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,92 %.

Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 538,42 Mio..

GRENKE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +64,08 %/+141,80 % bedeutet.