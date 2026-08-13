ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für Grenke auf 20 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank senkt Grenke-Kursziel von 21 auf 20 Euro
- Einstufung bleibt trotz schwierigem Umfeld auf Kaufen
- Hohe Insolvenzzahlen belasten Grenke weiterhin
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Grenke von 21 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Leasinganbieter schlage sich gut im schwierigen Umfeld, schrieb Philipp Häßler am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Grenke leide weiter unter den hohen Insolvenzzahlen in Europa, bleibe aber attraktiv bewertet./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie
Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 11,52 auf Tradegate (13. August 2026, 18:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um -5,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,92 %.
Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 538,42 Mio..
GRENKE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +64,08 %/+141,80 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 20 Euro
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Community Beiträge zu GRENKE - A161N3 - DE000A161N30
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber GRENKE eingestellt.
Deine Aussage bedeutet im Prinzip:
"Der Markt hat irgendwie immer Recht. Mal zeigt es die Aktie, mal der Bond."
Nicht sehr hilfreich. Würde ja bedeuten, dass sich an einem vorherrschenden Trend nie etwas ändert.
Meine Meinung dazu ist, daß diese Beträge derart lächerlich sind, daß man sie vernachlässigen kann.