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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank senkt fairen Wert für Grenke auf 20 Euro - 'Kaufen'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank senkt Grenke-Kursziel von 21 auf 20 Euro
    • Einstufung bleibt trotz schwierigem Umfeld auf Kaufen
    • Hohe Insolvenzzahlen belasten Grenke weiterhin
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank senkt fairen Wert für Grenke auf 20 Euro - 'Kaufen'
    Foto: GRENKE AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Grenke von 21 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Leasinganbieter schlage sich gut im schwierigen Umfeld, schrieb Philipp Häßler am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Grenke leide weiter unter den hohen Insolvenzzahlen in Europa, bleibe aber attraktiv bewertet./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    GRENKE

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    ISIN:DE000A161N30WKN:A161N3
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

    Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 11,52 auf Tradegate (13. August 2026, 18:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um -5,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 538,42 Mio..

    GRENKE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +64,08 %/+141,80 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 20 Euro



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    Community Beiträge zu GRENKE - A161N3 - DE000A161N30

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den stark gefallenen GRENKE-Kurs und die aus Sicht vieler Anleger sehr günstige Bewertung, teils unter halbem Buchwert. Diskutiert werden nachlassendes Wachstum, steigende Ausfallquoten, hohe Kosten und zunehmende Mitarbeiterzahlen trotz möglicher Digitalisierung. Uneinigkeit besteht über die Leasingnachfrage angesichts schwacher Konjunktur und Insolvenzen. Kritik richtet sich zudem an Vorstand, Risikomanagement und die Nutzung von Skalenvorteilen; ein Delisting wird spekulativ vermutet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber GRENKE eingestellt.

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    dpa-AFX
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