Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
Kupfer, Gold und Silber werden von unterschiedlichen Marktkräften beeinflusst und stehen für verschiedene Rohstoffthemen. Während Kupfer eng mit der Elektrifizierung, dem Ausbau von Infrastruktur und dem steigenden Energiebedarf verbunden ist, spielen bei Gold vor allem makroökonomische Faktoren wie Zinsen, Inflationserwartungen und geopolitische Entwicklungen eine Rolle. Silber vereint Eigenschaften eines Edelmetalls mit einer bedeutenden industriellen Nutzung. Der Beitrag beleuchtet die wesentlichen Treiber dieser drei Metalle sowie Möglichkeiten und Risiken eines entsprechenden Marktengagements. Vontobel bietet mit der WKN VH3N9H einen Tracker auf den Solactive Copper Miner Leaders Index an.
Rohstoffe im Spannungsfeld globaler Veränderungen
Die globale Wirtschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Der Ausbau von Stromnetzen, Rechenzentren, Elektromobilität und erneuerbaren Energien erhöht den Bedarf an bestimmten Rohstoffen. Gleichzeitig sorgen geopolitische Unsicherheiten, hohe Staatsverschuldung und Veränderungen im globalen Finanzsystem für anhaltendes Interesse an Edelmetallen.
Kupfer, Gold und Silber stehen dabei für unterschiedliche Entwicklungen – und können deshalb aus unterschiedlichen Gründen interessant sein.
Kupfer: Schlüsselmetall der Elektrifizierung
Kupfer ist ein zentraler Bestandteil moderner Strominfrastruktur. Stromnetze, Rechenzentren, Elektromobilität und erneuerbare Energien benötigen das Metall in unterschiedlichen Anwendungen. Mit dem steigenden Elektrifizierungsgrad der Wirtschaft wird von Marktteilnehmern vielfach eine steigende strukturelle Nachfrage nach Kupfer erwartet.
Auf der Angebotsseite ist eine schnelle Ausweitung der Minenproduktion allerdings nur begrenzt möglich. Neue Projekte können lange Entwicklungs- und Genehmigungszeiten erfordern. Gleichzeitig können sinkende Erzgehalte, steigende Investitionskosten und politische Rahmenbedingungen die Produktion beeinflussen.
Für Anleger kann ein Partizipationszertifikat auf den Solactive Copper Miner Leaders Index eine Möglichkeit darstellen, an der Entwicklung des Kupferminensektors teilzuhaben. Statt auf die Entwicklung eines einzelnen Unternehmens zu setzen, wird dabei ein diversifizierter Korb von Unternehmen aus dem Kupferminensektor abgebildet.
Quelle: Vontobel, eigene Recherche