Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte

Kupfer ist ein zentraler Bestandteil moderner Strominfrastruktur. Stromnetze, Rechenzentren, Elektromobilität und erneuerbare Energien benötigen das Metall in unterschiedlichen Anwendungen. Mit dem steigenden Elektrifizierungsgrad der Wirtschaft wird von Marktteilnehmern vielfach eine steigende strukturelle Nachfrage nach Kupfer erwartet.

Auf der Angebotsseite ist eine schnelle Ausweitung der Minenproduktion allerdings nur begrenzt möglich. Neue Projekte können lange Entwicklungs- und Genehmigungszeiten erfordern. Gleichzeitig können sinkende Erzgehalte, steigende Investitionskosten und politische Rahmenbedingungen die Produktion beeinflussen.

Für Anleger kann ein Partizipationszertifikat auf den Solactive Copper Miner Leaders Index eine Möglichkeit darstellen, an der Entwicklung des Kupferminensektors teilzuhaben. Statt auf die Entwicklung eines einzelnen Unternehmens zu setzen, wird dabei ein diversifizierter Korb von Unternehmen aus dem Kupferminensektor abgebildet.

Quelle: Vontobel, eigene Recherche