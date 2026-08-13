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    Energiekontor kappt Prognose - Verzögerungen bei Projekten in Schottland

    Für Sie zusammengefasst
    • Energiekontor senkt Gewinnziel für 2026 deutlich
    • Neues EBT-Ziel: fünf bis zehn Millionen Euro
    • Netzanschlüsse schottischer Parks verzögern sich
    Energiekontor kappt Prognose - Verzögerungen bei Projekten in Schottland
    Foto: Energiekontor AG

    BREMEN (dpa-AFX) - Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor hat am Donnerstagabend das am Morgen mit dem Halbjahresbericht noch bestätigte Gewinnziel für 2026 gesenkt. Es werde nur noch ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 5 bis 10 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Abend in Bremen mit. Noch am Morgen war das alte Ziel von 40 bis 60 Millionen Euro bestätigt worden. Grund für die kurzfristige Senkung seien deutlich spätere Netzanschlusstermine mehrerer schottischer Windparkprojekte und daraus resultierende Auswirkungen auf bisher vorgesehene ergebnisrelevante Projektverkäufe, hieß es zur Begründung. Die Aktie sackte auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um zwei Prozent ab.

    Entgegen der im Halbjahresbericht bestätigten Ergebnisprognose haben sich im Nachgang zu dessen Veröffentlichung neue Entwicklungen bei den Netzanschlussterminen mehrerer schottischer Windparkprojekte ergeben, hieß es weiter. Infolge der nun deutlich späteren Netzanschlusstermine sei aus heutiger Sicht nicht mehr davon auszugehen, dass die ursprünglich geplanten Ergebnisbeiträge aus den vorgesehenen Projektverkäufen im Geschäftsjahr 2026 realisiert werden könnten.

    Aktuell sei eher von einer Ergebnisverschiebung ins nächste Geschäftsjahr auszugehen. Demnach verschieben sich laut dem Unternehmen die bislang für 2029 vorgesehenen Netzanschlusstermine für drei schottische Windparkprojekte auf 2031. Grund sei ein laufendes Rechtsverfahren gegen die an den Netzbetreiber (Scottish Power Transmission) erteilte Genehmigung für den Bau einer für den Netzanschluss erforderlichen Überlandleitung./jha/he

    Energiekontor

    -13,66 %
    -14,63 %
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    -38,47 %
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    -46,68 %
    +146,45 %
    +209,69 %
    ISIN:DE0005313506WKN:531350
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,52 % und einem Kurs von 30,75 auf Tradegate (13. August 2026, 18:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um -14,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 414,06 Mio..

    Energiekontor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +143,82 %/+153,71 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Energiekontor - 531350 - DE0005313506

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung Energiekontors im Spannungsfeld politischer und regulatorischer Risiken. Diskutiert werden mögliche steigende Strompreise und punktuelle PPA-Verträge als positive Faktoren, zugleich aber ein fehlender politischer Rückenwind im Heimatmarkt. Energiekontor wird als vergleichsweise gut aufgestellt gegenüber PNE und ABO gesehen; außerdem werden externe Belastungen, Managementrisiken und ein Einstandskurs von 34,88 Euro thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Energiekontor eingestellt.

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    dpa-AFX
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