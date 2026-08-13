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    Energiekontor: Ergebnisprognose für 2026 angepasst – das steckt dahinter

    Energiekontor schockt den Markt: Wegen massiver Verzögerungen bei schottischen Netzanschlüssen bricht die Gewinnprognose für 2026 drastisch ein.

    Energiekontor: Ergebnisprognose für 2026 angepasst – das steckt dahinter
    Foto: Energiekontor AG
    • Energiekontor senkt die Konzern-EBT-Prognose für 2026 deutlich von bislang 40–60 Mio. Euro auf nur noch 5–10 Mio. Euro.
    • Grund für die Anpassung sind deutlich verspätete Netzanschlüsse mehrerer schottischer Windparkprojekte.
    • Dadurch können die geplanten ergebnisrelevanten Projektverkäufe voraussichtlich nicht mehr im Geschäftsjahr 2026 realisiert werden.
    • Die erwarteten Ergebnisbeiträge dürften sich nach Einschätzung des Vorstands überwiegend ins Geschäftsjahr 2027 verschieben; ein geringerer Beitrag 2026 ist derzeit nicht absehbar.
    • Für drei schottische Windparkprojekte verschieben sich die Netzanschlüsse von 2029 auf 2031, da ein Rechtsverfahren den Bau einer erforderlichen Überlandleitung blockiert.
    • Die gerichtliche Klärung wird laut Netzbetreiber im ersten Halbjahr 2027 erwartet; zwei der betroffenen Projekte waren wesentliche Bestandteile der ursprünglichen 2026-Prognose und befinden sich derzeit im Verkaufsprozess.

    Der Kurs von Energiekontor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,83EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -11,80 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 30,10EUR das entspricht einem Minus von -2,35 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.568,13PKT (+0,36 %).


    Energiekontor

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    ISIN:DE0005313506WKN:531350
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