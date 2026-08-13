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    Besonders beachtet!

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    Continental Aktie steigt um +3,12 % - 13.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Continental Aktie bisher um +3,12 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Continental Aktie.

    Besonders beachtet! - Continental Aktie steigt um +3,12 % - 13.08.2026
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Continental ist ein Automobilzulieferer mit Fokus auf Reifen, Fahrzeugsicherheit, Assistenzsysteme, Software und Sensorik. Ziel ist sichere, vernetzte und nachhaltige Mobilität. Starke Marktstellung bei Premiumreifen und Fahrerassistenz. Wichtige Konkurrenten: Michelin, Bridgestone, Bosch, ZF. USP: breite Systemkompetenz von Reifen über Elektronik bis Software, starke OE-Beziehungen.

    Continental Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 13.08.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Continental. Sie steigt um +3,12 % auf 70,50. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Continental Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,68 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 70,50, mit einem Plus von +3,12 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Continental in den letzten drei Monaten Verluste von -1,13 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,27 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Continental eine positive Entwicklung von +0,49 % erlebt.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,07 % geändert.

    Continental Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,27 %
    1 Monat -6,27 %
    3 Monate -1,13 %
    1 Jahr -8,23 %
    Stand: 13.08.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Continental Aktie

    Es gibt 200 Mio. Continental Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,20 Mrd.EUR € wert.

    DAX schwächelt, Nebenwerte glänzen: Diese Aktien legen heute richtig zu


    Die Börsen zeigen sich heute zweigeteilt: Während Standardwerte schwächeln, rücken Nebenwerte und Technologietitel in den Fokus und sorgen für teils deutliche Kursbewegungen.

    Börsen Update Europa - 13.08. - ATX stark +0,40 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Pirelli & C.SPA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,61 %.

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    Ob die Continental Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Continental Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Continental

    +2,57 %
    +3,08 %
    -5,13 %
    -0,98 %
    +21,43 %
    +34,57 %
    -13,60 %
    -47,95 %
    +1.439,27 %
    ISIN:DE0005439004WKN:543900
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