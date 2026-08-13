CHINT präsentiert auf der CIGRE 2026 Netztechnologien der nächsten Generation zur Stärkung der Netzresilienz

Laut einem Positionspapier von ETIP SNET werden zwischen 2026 und 2035 europaweit Investitionen in die Netzinfrastruktur in Höhe von 650 bis 900 Milliarden Euro erforderlich sein. Vor diesem Hintergrund wird CHINT , ein bewährter Anbieter integrierter Strom- und Energielösungen, seine neuesten Technologien für die Stromübertragung und -verteilung (T&D) auf der CIGRE 2026 präsentieren, die vom 23. bis 28. August im Palais des Congrès in Paris stattfindet.

PARIS, 13. August 2026 /PRNewswire/ -- Im Zuge der Weiterentwicklung des europäischen Stromsystems treiben die rasche Integration erneuerbarer Energien, die Elektrifizierung und der wachsende Bedarf von KI-Rechenzentren die Modernisierung der Netzinfrastruktur voran und schaffen neue Möglichkeiten für widerstandsfähigere und flexiblere Stromnetze.

Auf Ebene 1, Stand A196, wird CHINT Lösungen aus den Bereichen Stromnetze, Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) und KI-Rechenzentrumsinfrastruktur (AIDC) vorstellen und dabei hervorheben, wie fortschrittliche Energietechnologien die Modernisierung und Widerstandsfähigkeit der europäischen Stromnetze unterstützen können.

Netzkapazitäten erschließen: CHINTs Präsentation für End-to-End-Stromübertragung und -verteilung

Auf der CIGRE 2026 wird CHINT sein End-to-End-Portfolio für Übertragung und Verteilung (T&D) vorstellen, um den Herausforderungen in den Bereichen Infrastruktur und Ausrüstung zu begegnen, denen sich europäische Übertragungsnetzbetreiber (TSOs), Verteilernetzbetreiber (DSOs) sowie EPC-Auftragnehmer (Engineering, Procurement and Construction) gegenübersehen. Während Europa die Modernisierung der Stromnetze vorantreibt, ist das integrierte Technologieportfolio von CHINT darauf ausgelegt, Kunden dabei zu helfen, die Netzkapazität, Ausfallsicherheit und Flexibilität zu stärken und gleichzeitig die Modernisierung der bestehenden Infrastruktur zu unterstützen.

Grünes Stromnetz & Hochspannung: Verlustarme, geräuscharme 1.000-kV-Öltransformatoren sowie 750-kV-Öltransformatoren mit Naturesteröl und SF₆-freie Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen (24 kV, 145 kV und 420 kV SF₆-freie GIS).

Energiespeicher & digitale Infrastruktur (BESS / AIDC): Kaskadierte Energiespeichersysteme, integrierte 13,8-MW-PCS-Umspannwerke, Festkörpertransformatoren (SSTs), Halbleiter-Leistungsschalter (SCCBs) und Power Pods für Rechenzentren.

Zusammen decken diese Technologien wichtige Infrastrukturanforderungen in den Bereichen Übertragung, Verteilung, Energiespeicherung und Rechenzentrumsanwendungen ab. Während der CIGRE 2026 stehen die Ingenieure von CHINT für Gespräche über Leistungstransformatoren, SF₆-freie MS-/HS-Schaltanlagen, vorgefertigte Umspannwerke und Anwendungen für Rechenzentren zur Verfügung.