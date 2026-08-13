LG ELECTRONICS STARTET DIE KAMPAGNE „2026 LIFE'S GOOD", UM DEN MENSCHEN DEN KOPF FÜR DAS WIRKLICH WICHTIGE FREIZUHALTEN

Die neue globale Kampagne von LG rückt die mentale Belastung des modernen Alltags in den Fokus und zeigt, wie die KI von LG dabei helfen kann, diese zu verringern

LG Electronics startet seine Kampagne 2026 Life's Good unter dem Leitmotto „Free up your mind".

Laut den Ergebnissen einer LG-Umfrage verbringen die Menschen fast ein Viertel des Jahres unter mentaler Belastung – das entspricht 87 Tagen im Jahr. Obwohl die Menschen hart daran arbeiten, organisiert zu bleiben, vermissen sie am meisten die Freiheit, spontan zu sein.

Im Rahmen der Kampagne demonstriert die LG-KI, wie sie Routineaufgaben reduzieren und den Kopf der Menschen frei machen kann, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Die Kampagne markiert das vierte Jahr der „Life's Good"-Kampagne von LG, die zeigt, wie Innovation das Leben besser macht, und das Markenversprechen zum Leben erweckt.

SEOUL, Südkorea, 13. August 2026 /PRNewswire/ -- LG Electronics (LG) startete seine Kampagne 2026 Life's Good unter dem Leitmotto „Free up your mind". Die Kampagne zeigt, wie LG AI dabei helfen kann, die mentale Belastung im Alltag zu verringern, indem sie Routineaufgaben unauffällig übernimmt und den Menschen so mehr Freiraum verschafft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Die Kampagne erscheint zu einer Zeit, in der die Menschen härter denn je arbeiten, um den Alltag am Laufen zu halten, es ihnen jedoch zunehmend schwerfällt, von den Anforderungen des Alltags abzuschalten. Laut den Ergebnissen einer LG-Umfrage verbringen die Menschen fast ein Viertel des Jahres unter mentaler Belastung – das entspricht 87 Tagen im Jahr. Die mentale Belastung ist die unsichtbare Last aus ständigen Informationen, unzähligen Mikroentscheidungen und alltäglichen Anforderungen. Für viele Menschen folgt die mentale Belastung ihnen bis nach Hause und beschäftigt ihre Gedanken sogar in Momenten der Ruhe und Erholung.

„Da Technologie Teil des Alltags wird, sollte sie den Menschen unaufdringlich dabei helfen, ihre Zeit und Aufmerksamkeit zurückzugewinnen, um ihr Leben zu bereichern", sagte Kim Hyo-eun, Leiterin der Brand Management Division bei LG. „Die Life's-Good-Kampagne, die nun bereits im vierten Jahr läuft, zeigt weiterhin, wie Innovation das Leben besser macht und das Markenversprechen zum Leben erweckt."