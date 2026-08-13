Große Explosion in Munitionsfabrik unweit von Rom

ROM (dpa-AFX) - In einer Munitionsfabrik unweit der italienischen Hauptstadt Rom ist es nach einem Brand zu einer Explosion gekommen. Berichte über Verletzte auf dem Gelände des Werks des Munitionsherstellers KNDS Ammo Italy gab es zunächst nicht, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Zu dem Feuer und der Explosion soll es ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte vor Ort zufolge in dem Bereich für die Verarbeitung und Pressung von Pulver gekommen sein.

Die genaue Ursache des Vorfalls ist nicht bekannt. Ansa berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise, es habe sich ersten Informationen zufolge wohl nicht um Brandstiftung oder einen Sabotageakt gehandelt. Demnach soll die Ursache für den Brand und die Explosion ein nicht näher genannter Unfall gewesen sein. Dessen genaue Umstände müssten noch geklärt werden.