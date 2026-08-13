Aktien New York
Techwerte weiter im Aufwind - Cisco aber nicht
- Nasdaq 100 steigt dank Chip- und KI-Aktien stark
- S&P 500 erreicht Rekordhoch, Dow knapp im Minus
- Cisco fällt trotz guter Zahlen wegen KI-Ausblick
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Technologiesektor hat am Donnerstag an seinen guten Vortag angeknüpft. Der Nasdaq 100 gewann zuletzt 1,26 Prozent auf 30.119 Punkte. Aktien aus dem Chip- und KI-Bereich wie Sandisk , Western Digital und Micron führten den Index mit hohen, prozentual teils zweistelligen Kursgewinnen an. Cisco litten nach Quartalszahlen unter Gewinnmitnahmen.
Der marktbreite S&P 500 stieg auf ein Rekordhoch und stand zuletzt noch 0,55 Prozent höher auf 7.791 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte knapp im Minus bei 53.729 Zählern.
Die Ölpreise gaben angesichts einer relativen Ruhe im Nahostkonflikt nach. Bei den US-Erzeugerpreisen für Juli verlangsamte sich zudem der Anstieg stärker als erwartet. Sorgen vor steigender Inflation und höheren Zinsen nehmen damit eher ab.
Überraschend gute Geschäftszahlen und Unternehmensziele des Netzwerk-Ausrüsters Cisco reichten nicht aus, um den aus Anlegersicht eher enttäuschenden Ausblick für das Geschäft rund um Künstliche Intelligenz (KI) zu kompensieren. Die Papiere verloren 8,8 Prozent, sind aber in diesem Jahr mit einem Plus von immer noch 47 Prozent stark gelaufen.
Von den in Hongkong euphorisch aufgenommenen Geschäftszahlen des Tech-Riesen Lenovo profitierten in New York die Aktien des PC- und Druckerherstellers HP Inc mit plus 3,2 Prozent. Die Anteile des Informationstechnikunternehmens HP Enterprise und des Computerkonzerns Dell gewannen 2,6 beziehungsweise 3 Prozent.
Birkenstock verzeichnete eine solide Nachfrage nach Sandalen. Die Anleger honorierten die Quartalszahlen und den erhöhten Ausblick des Unternehmens mit einem Aufschlag von 13,7 Prozent./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,37 % und einem Kurs von 97,48 auf Tradegate (13. August 2026, 19:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +10,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 945,64 Mrd..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.345,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +7,72 %/+94,49 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
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@El_Matador stimmt, wir hatten uns schon ab und an darüber ausgetauscht...😎
Wir hatten uns parallel schon ueber die Covered Call ETF's ausgetauscht. Ich habe mir jetzt das Video angesehen und die Produktbeschreibungen der ETF's von iShares und J.P. Morgan gelesen. Der Dividendensammler ist ueberwiegend ein Optionspraemiensammler. Das haette er staerker betonen sollen. Dividenden werden bei ihm und auch bei den Anbietern der Covered Call ETF's hochgehaengt, der Derivateteil wird nur schwach erlaeutert obwohl er fuer den ganz ueberwiegenden Teil der Ausschuettungen steht. Bei wenig initiierten Anlegern koennte das falsch verstanden werden.
@ungierig