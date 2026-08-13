Techwerte weiter im Aufwind - Cisco aber nicht

@El_Matador stimmt, wir hatten uns schon ab und an darüber ausgetauscht...😎





Man muss dem "Dividendensammler" aber schon zugute halten, dass er nicht müde wird darauf hinzuweisen, dass der Anleger wissen sollte, was er sich mit CC ins Depot legt. Das Funktionsprinzip hat er auch schon in seinen Videos erläutert, man kann ja nicht verlangen, dass er das in jedem Videos/Updates aufs Neue wiederholt.





Wie sich der Kurs dieser CCs in einem ausgewachsenen Crash entwickeln wird bleibt tatsächlich abzuwarten, dafür gibt es die in der Tat noch nicht lange genug, da hast Du auf jeden Fall recht. Ein Bärenmarkt wird hier vermutlich nicht das Problem sein, da der CC dann zumindest gute Optionsprämien kassiert und vermutlich deshalb besser performen wird als der Gesamtmarkt durch die hohen Ausschüttungen. Das Problem bzw eine Underperformance wird es aufgrund des Konstruktes wohl in steil steigenden Märkten geben. Wie dem auch sei, für mich zählt natürlich die Gesamtperformance...





Ich habe kürzlich auch im Faden vom GlobalX Nasdaq CC (A2QR39) einen Beitrag verfasst, da das mein erster CC war und ich den schon eine Weile im Depot habe. Kurstechnisch bin ich hier bei +/- "0", aber er schüttet mir monatlich gut aus, bisher immer um die 12% p.a., und das war mein Plan hinter dem Kauf. Monatlicher CF im Depot, und das funktioniert bisher zumindest sehr gut. Ein umfangreiches Resümee, ob der Kauf sinnvoll war oder nicht, können wir nach ein paar Jahren ziehen. Bisher bin ich mit meinen CCs jedenfalls sehr zufrieden, sie tun was sie sollen.

Ich bin mit 10-12% langfristig sehr zufrieden, damit sollte man die meisten Indizes schlagen. Wer davon ausgeht, dass die Rally bei den Techs so weitergeht wie bisher, ist natürlich mit einem Direktinvest in solche Werte besser bedient, keine Frage. Aber ich alter Mann will lieber regelmäßiges, relativ planbares (Zusatz-)Einkommen!😎





Man bekommt CCs ja auch auf außerhalb amerikanischer Large Caps, auf den Euro Stoxx50 z.B., je nach Vorliebe. Mein neuester Kauf war übrigens ein Produkt von JPM (A41W9Q), um etwas "US-Klumpen" aus dem Depot zu reduzieren. Mal schauen, was draus wird...





Alles nur meine pers Meinung natürlich... kann auch falsch sein...

Allen Investierten viel Erfolg! 👍