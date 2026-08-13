Börsen Update
Börsen Update USA - 13.08. - US Tech 100 stark +1,21 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 53.749,81 PKT und verliert bisher -0,05 %.
Top-Werte: Verizon Communications +1,88 %, Merck & Co +1,22 %, Coca-Cola +0,89 %, Goldman Sachs Group +0,84 %, Walt Disney +0,79 %
Flop-Werte: Cisco Systems -5,32 %, McDonald's -1,34 %, 3M -1,13 %, Unitedhealth Group -1,05 %, The Home Depot -0,95 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:52) bei 30.100,34 PKT und steigt um +1,21 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +15,88 %, Western Digital +7,68 %, Micron Technology +5,78 %, Marvell Technology +5,11 %, Lam Research +4,65 %
Flop-Werte: Cisco Systems -5,32 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -5,05 %, SpaceX -2,85 %, Ross Stores -2,40 %, Ferrovial -2,08 %
Der S&P 500 steht bei 7.789,87 PKT und gewinnt bisher +0,53 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +15,88 %, Western Digital +7,68 %, Super Micro Computer +6,71 %, Micron Technology +5,78 %, CIENA +5,16 %
Flop-Werte: Tapestry -16,86 %, Cisco Systems -5,32 %, The Mosaic -4,45 %, Newmont Corporation -3,86 %, Ulta Beauty -3,79 %
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