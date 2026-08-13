Verizon Communications Aktie steigt auf 41,47€ - 13.08.2026

Die Verizon Communications Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,88 % auf 41,47€. Damit gewinnt die Aktie +0,77 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verizon Communications Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,37 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 41,47€, mit einem Plus von +1,88 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Verizon Communications ist ein US-Telekommunikationskonzern mit Fokus auf Mobilfunk, Breitband, Festnetz und Unternehmenslösungen. Kernprodukte: Wireless-Tarife, 5G, Glasfaser (Fios), Cloud- und Netzwerklösungen. Starke Marktstellung als einer der Top-3-Mobilfunkanbieter in den USA. Wichtige Konkurrenten: AT&T, T-Mobile US, Comcast. USPs: großes 5G-Netz, hohe Netzqualität, starker B2B-Fokus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Verizon Communications konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -0,17 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,30 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Verizon Communications +17,26 % gewonnen.

Während Verizon Communications heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,05 %.

Verizon Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,27 % 1 Monat +10,30 % 3 Monate -0,17 % 1 Jahr +9,78 %

Informationen zur Verizon Communications Aktie

Stand: 13.08.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Verizon Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 172,28 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute zweigeteilt: Während Standardwerte schwächeln, rücken Nebenwerte und Technologietitel in den Fokus und sorgen für teils deutliche Kursbewegungen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

AT&T, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,66 %. T-Mobile US notiert im Plus, mit +2,29 %. Charter Communications Registered (A) notiert im Plus, mit +1,81 %.

Verizon Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verizon Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verizon Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.