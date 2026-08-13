An der Wall Street eine Rally vor allem bei KI-Aktien (Chips, Arbeitsspeicher) - die Hoffnung steigt, dass die Fed die Zinsen nicht anheben wird nach den heutigen etwas niedrigeren US-Erzeugerpreisen. Aber viele Komponenten, die in die PCE-Inflationsberechnung einfließen, waren eher "heiß" - zumal der Ölpreis im Juli gefallen war, aber seit August wieder steigt. Und die Aussicht auf eine Öffnung der Straße von Hormus schwindet weiter, wie der Iran heute deutlich gemacht hat. Noch zeigt sich die kommende Energiekrise im Gefolge des Iran-Kriegs nur bei Diesel - der sogenannte Crack-Spread ist heute auf ein neues Allzeithoch gestiegen! In Deutschland und Europa kommen noch die niedrigen Wasserstände der Flüsse hinzu..

Das Video "Rally wegen Zinsen? Diesel als Vorbote der Iran-Energiekrise! " sehen Sie hier..