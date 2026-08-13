JPMorgan erhöht Ziel für Moller-Maersk - 'Underweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie

Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,63 % und einem Kurs von 2.542 auf Tradegate (13. August 2026, 20:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie um +13,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,27 %.

Die Marktkapitalisierung von A.P. Moeller - Maersk (B) bezifferte sich zuletzt auf 12,99 Mrd..

A.P. Moeller - Maersk (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 74,24. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11.690,00DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8.450,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 16.000,00DKK was eine Bandbreite von +232,42 %/+529,43 % bedeutet.