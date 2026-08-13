ANALYSE-FLASH
JPMorgan erhöht Ziel für Moller-Maersk - 'Underweight'
- JPMorgan hebt Maersks Kursziel auf 10.000 Kronen
- Einstufung bleibt trotz starkem Quartal Underweight
- JPMorgan erwartet ein starkes drittes Quartal 2026
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 9200 auf 10000 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das zweite Quartal sei beeindruckend ausgefallen und die Reederei stehe zudem vor einem starken dritten Quartal, schrieb Alexia Dogani am Donnerstag nach dem Bericht der Dänen. Sie sieht noch Spielraum für eine weitere Anhebung der Gewinnprognose für 2026. Die Stimmung sei jedoch auf ihrem Höhepunkt, sodass Vorsicht angebracht sei./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:30 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie
Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,63 % und einem Kurs von 2.542 auf Tradegate (13. August 2026, 20:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie um +13,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,27 %.
Die Marktkapitalisierung von A.P. Moeller - Maersk (B) bezifferte sich zuletzt auf 12,99 Mrd..
A.P. Moeller - Maersk (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 74,24. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11.690,00DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8.450,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 16.000,00DKK was eine Bandbreite von +232,42 %/+529,43 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
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