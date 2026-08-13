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    TERREPOWER krönt seine Markenentwicklung mit dem Slogan „Reimagine What's Possible"

    TERREPOWER krönt seine Markenentwicklung mit dem Slogan „Reimagine What's Possible
    Foto: adobe.stock.com

    DAPHNE, Alabama, 14. August 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER gab heute die Einführung seines neuen Unternehmensmottos „Reimagine What's Possible" bekannt, das den Wandel des Unternehmens vom Pionier im Bereich der Wiederaufbereitung zum weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Fertigung widerspiegelt. Dieser Meilenstein markiert den Höhepunkt der fortlaufenden Markenentwicklung des Unternehmens. Der Slogan unterstreicht den Unternehmergeist und die Innovationskraft, die das Wachstum von TERREPOWER vorangetrieben haben, und verkörpert den Erfolg des Aftermarket-Unternehmens bei der Verbreitung der Vorteile einer nachhaltigen Fertigung in großem Maßstab.

    TERREPOWER Logo

    Der neue Slogan knüpft an eine mehrjährige Initiative zur Neugestaltung der Unternehmensidentität, zum Ausbau der Kompetenzen und zur Stärkung der Position als weltweit größter nachhaltiger Hersteller gemessen am Produktionsvolumen. Seit der Umfirmierung von BBB Industries im Februar 2025 hat TERREPOWER seine Diversifizierung über seine Wurzeln in der Automobilbranche hinaus fortgesetzt, indem das Unternehmen sein Wertversprechen und seine nachhaltigen Fertigungsprozesse auf industrielle Endmärkte übertrug. Dabei hat es sein Portfolio um Lösungen für den Lebenszyklus von Elektrofahrzeugbatterien, Energiespeicher und Solarlösungen erweitert und ist dabei den Grundsätzen treu geblieben, die sein Geschäft seit Jahrzehnten prägen.

    „‚Reimagine What's Possible' ist mehr als nur ein Slogan – er bringt auf den Punkt, wie wir denken, wie wir innovativ sind und wie wir Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter, Partner, Investoren und die Gemeinschaften schaffen, denen wir dienen", sagte Duncan Gillis, CEO von TERREPOWER. „Im Laufe unserer Geschichte haben wir konventionelle Denkweisen und Annahmen hinterfragt, um Chancen zu entdecken, wo andere nur Grenzen sahen. Ob es darum geht, die Lebensdauer kritischer Komponenten zu verlängern, die Wiederaufbereitung von Solarkomponenten voranzutreiben oder neue industrielle Anwendungen wie Lösungen für den Lebenszyklus von Elektrofahrzeug-Batterien zu entwickeln – unser Erfolg beruht darauf, dass wir eine einfache Frage stellen: „Was wäre, wenn es einen besseren Weg gäbe?"

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    PR Newswire (dt.)
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    TERREPOWER krönt seine Markenentwicklung mit dem Slogan „Reimagine What's Possible" DAPHNE, Alabama, 14. August 2026 /PRNewswire/ - TERREPOWER gab heute die Einführung seines neuen Unternehmensmottos „Reimagine What's Possible" bekannt, das den Wandel des Unternehmens vom Pionier im Bereich der Wiederaufbereitung zum weltweit …
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