JEFFERIES stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU von 445 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Chloe Lemarie passte am Donnerstag ihre Schätzungen für die Triebwerkhersteller MTU, Safran und Rolls-Royce infolge der starken Entwicklung im ersten Halbjahr an. Bei Rolls-Royce lobte sie die starke Margenentwicklung in allen Geschäftsbereichen. Für MTU erhöhte sie vor allem die Annahmen für den freien Cashflow. Bei Safran berücksichtigt sie die Anhebung der Prognose, bleibt aber hinsichtlich der Dynamik im Ersatzteilgeschäft im Jahr 2027 vorsichtig./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:25 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 378,4EUR auf Tradegate (13. August 2026, 19:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 460

Kursziel alt: 445

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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