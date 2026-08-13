Salesforce Aktie überzeugt mit Kursplus - 13.08.2026

Die Salesforce Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,78 % auf 172,94€ zulegen. Das sind +4,67 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Salesforce Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 172,94€, mit einem Plus von +2,78 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Salesforce einen Gewinn von +19,04 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Salesforce Aktie damit um +9,41 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,81 %. Im Jahr 2026 gab es für Salesforce bisher ein Minus von -23,05 %.

Während Salesforce heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,01 %.

Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,41 % 1 Monat +22,81 % 3 Monate +19,04 % 1 Jahr -12,11 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Stand: 13.08.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 819 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 141,95 Mrd.EUR € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,38 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,82 %. Oracle notiert im Plus, mit +1,70 %. SAP legt um +1,40 % zu

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Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.