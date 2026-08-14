Strukturelle Goldnachfrage trifft auf ein neu positionierte Equinox Gold

Anzeige/Bezahlte Werbung – Dieser Artikel wird im Auftrag von Equinox Gold Corp. verbreitet. · Die SRC Swiss Resource Capital AG unterhält mit Equinox Gold Corp. vergütete Beratungsverträge im Bereich Investor Relations. Erstellt von: SRC Swiss Resource Capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 14. August 2026, 5:30 Uhr Zürich/Berlin ·

Nach einer mehrwöchigen Konsolidierungsphase hat der Goldmarkt in letzter Zeit wieder an Schwung gewonnen. Kurzfristig können Zins-, Inflations- und Konjunkturerwartungen den Preis erheblich beeinflussen. Aus längerfristiger Perspektive sind jedoch strukturelle Faktoren wichtiger: die Rolle von Gold zur Portfoliodiversifikation, die Nachfrage institutioneller Anleger und vor allem die anhaltenden Käufe durch Zentralbanken.

Nach Angaben des World Gold Council belief sich die weltweite Goldnachfrage einschließlich außerbörslicher Transaktionen im ersten Halbjahr 2026 auf insgesamt 2.522 Tonnen und lag damit rund 2 % über dem Vorjahresniveau. Allein im zweiten Quartal kauften die Zentralbanken netto 289 Tonnen Gold. Der World Gold Council rechnet damit, dass sich die robuste Investitionsnachfrage in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen wird, begleitet von einem weiteren starken Jahr der Zentralbankkäufe.1

Auch der längerfristige Trend unterstreicht die strategische Bedeutung von Gold. In den vergangenen vier Jahren haben die Zentralbanken ihre Goldbestände um durchschnittlich rund 1.000 Tonnen pro Jahr aufgestockt – etwa doppelt so viel wie im Durchschnitt des vorangegangenen Jahrzehnts. In der Zentralbankumfrage von 2026 erwarten 89 % der Befragten, dass die weltweiten Goldreserven in den nächsten zwölf Monaten steigen werden, während 45 % mit einem Anstieg ihrer eigenen Goldbestände rechnen. Als wichtigste Beweggründe werden Widerstandsfähigkeit in Krisenzeiten, Portfoliodiversifizierung, Inflationsabsicherung und geopolitische Risiken genannt.2

Gold bleibt daher unabhängig von einzelnen Wirtschaftsdaten oder einzelnen geldpolitischen Entscheidungen ein strategischer monetärer Vermögenswert. Ein Umfeld mit höheren Goldpreisen wirkt sich im Allgemeinen positiv auf Goldproduzenten aus. Entscheidend für die Unternehmensentwicklung bleiben jedoch die operative Leistung, die Kosten, die Bilanzqualität und die erfolgreiche Umsetzung geplanter Wachstumsprojekte.

Equinox Gold: Nach Orla beginnt eine neue Unternehmensphase

Equinox Gold - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/equinox-gold-co ... - hat seine Unternehmensstruktur im Jahr 2026 grundlegend umgestaltet. Am 31. Juli wurde der zuvor angekündigte Unternehmenszusammenschluss mit Orla Mining vollzogen. Nach Angaben des Unternehmens entstand durch die Transaktion ein neuer nordamerikanischer Goldproduzent der Senior-Kategorie. Mehr als 60 % der kombinierten Produktion werden voraussichtlich aus den drei kanadischen Minen mit langer Lebensdauer Greenstone, Valentine und Musselwhite stammen. Ergänzt wird das Produktionsportfolio durch Betriebe in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Nicaragua sowie durch mehrere Erschließungs- und Erweiterungsprojekte.3

Bereits vor Abschluss der Transaktion hatte Equinox seine Bilanz deutlich gestärkt. Im ersten Quartal 2026 reduzierte das Unternehmen seine Verschuldung um rund 990 Millionen US-Dollar und zahlte am 26. März seine erste vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,015 US-Dollar pro Aktie aus.4

Für das zweite Quartal meldete Equinox Gold eine Produktion von 176.836 Unzen Gold. Im ersten Halbjahr erreichte die Berichtskategorie „All Operations“ insgesamt 374.464 Unzen. Diese Zahl umfasst sowohl die fortgeführten Betriebe als auch die im Januar 2026 verkauften brasilianischen Betriebe. Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit vor Veränderungen des nicht zahlungswirksamen Working Capitals belief sich im zweiten Quartal auf 272,0 Millionen US-Dollar und im ersten Halbjahr auf 613,0 Millionen US-Dollar.5

Im Juli wurde durch den Verkauf von 8.713.000 Aktien der Versamet Royalties Corporation zusätzliche Liquidität generiert. Equinox Gold erzielte einen Bruttoerlös von 130 Mio. CAD. Unmittelbar nach der Transaktion hielt das Unternehmen weiterhin rund 2,7 % der im Umlauf befindlichen Aktien von Versamet zu Anlagezwecken.6

Aktualisierte Prognose – klar von der Pro-forma-Betrachtung abgegrenzt

Nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses mit Orla erhöhte Equinox Gold seine konsolidierte Produktionsprognose für 2026 auf 870.000 bis 920.000 Unzen Gold. Diese Prognose umfasst zwölf Monate der bisherigen Equinox-Betriebe, jedoch nur fünf Monate – August bis Dezember – der durch den Orla-Zusammenschluss hinzugekommenen produzierenden Minen Musselwhite und Camino Rojo.5

Dies ist von der Pro-forma-Betrachtung des Unternehmens zu unterscheiden: Unter der Annahme – zu Illustrationszwecken –, dass Equinox Gold und Orla Mining bereits zum 1. Januar 2026 zusammengeschlossen worden wären, würde die erwartete Gesamtjahresproduktion rund 1,1 Mio. Unzen Gold betragen. Diese Zahl stellt keine zweite offizielle Prognosespanne für 2026 dar, sondern dient vielmehr einem Gesamtjahresvergleich der kombinierten Produktionsbasis.5

Das Unternehmen hat zudem sein Kapitalrückführungsprogramm ausgeweitet. Am 5. August genehmigte der Verwaltungsrat (Board of Directors) eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 50 % auf 0,0225 US-Dollar pro Aktie, was auf Jahresbasis 0,09 US-Dollar pro Aktie entspräche, sofern dieses Niveau beibehalten wird. Die Dividende ist am 2. September 2026 an die am 19. August 2026 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre zahlbar. Die Erklärung, Höhe und Auszahlung künftiger Dividenden liegen weiterhin im Ermessen des Verwaltungsrats.5

Valentine Phase 2 wird zum nächsten großen Wachstumsschritt

Neben der Integration der übernommenen Orla-Betriebe treibt Equinox Gold seine interne Projektpipeline weiter voran. Am 5. August genehmigte der Verwaltungsrat (Board of Directors) den Bau der Phase-2-Erweiterung der Valentine-Mine in Neufundland und Labrador. Das anfängliche Investitionsbudget beläuft sich auf 436 Millionen US-Dollar, einschließlich eines Risikopuffers von 54 Mio. US-Dollar. Durch die Erweiterung soll die Verarbeitungskapazität auf etwa 13.700 Tonnen pro Tag bzw. 5,0 Millionen Tonnen pro Jahr gesteigert und nach Angaben des Unternehmens die durchschnittliche jährliche Goldproduktion von Valentine auf etwa 223.000 Unzen erhöht werden. Die Fertigstellung wird bis Ende 2028 erwartet.5

Das zusammengeführte Unternehmen verfügt zudem über weitere geplante Wachstumsprojekte, darunter South Railroad und Castle Mountain in den Vereinigten Staaten, Los Filos in Mexiko sowie das Untertagepotenzial bei Camino Rojo. Vorbehaltlich der erfolgreichen Erschließung dieser Projekte und des Betriebs gemäß den in den jeweils aktuellen technischen Berichten enthaltenen Annahmen sieht Equinox Gold einen möglichen Weg zu einer Jahresproduktion von mehr als 1,9 Millionen Unzen. Bei den aktuellen Goldpreisen erwartet Equinox Gold, dieses organische Wachstum aus der bestehenden Kreditfazilität und den Cashflows seiner produzierenden Minen finanzieren zu können.3,5

Die Investmentstory von Equinox Gold hat sich damit grundlegend verändert: Nach dem Unternehmenszusammenschluss mit Orla hat sich das Unternehmen von einem Produzenten, dessen Schwerpunkt auf zwei wichtigen kanadischen Wachstumsmotoren lag, zu einem wesentlich breiter aufgestellten nordamerikanischen Goldproduzenten entwickelt. Der Fokus liegt nun auf der Integration der neuen Minen, weiteren operativen Verbesserungen bei Greenstone und Valentine sowie der disziplinierten Umsetzung der Wachstumsprojekte. Ob die langfristigen Produktionsziele erreicht werden, hängt von der erfolgreichen Umsetzung dieser Schritte und den zugrunde liegenden Annahmen ab.

Weitere Unternehmensinformationen und Pressemitteilungen von Equinox Gold: resource-capital.ch/de/unternehmen/equinox-gold-corp/

Mit freundlichen Grüßen

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Quellen

1. World Gold Council, Gold Demand Trends: Q2 2026, 30. Juli 2026

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-t ...

2. World Gold Council, Central Bank Gold Reserves Survey 2026, 16. Juni 2026

https://www.gold.org/goldhub/research/central-bank-gold-reserves-surve ...

3. Equinox Gold Corp., “Equinox Gold and Orla Mining Complete Business Combination”, 31. Juli 2026

https://www.equinoxgold.com/news/equinox-gold-and-orla-mining-complete ...

4. Equinox Gold Corp., “Equinox Gold Delivers Strong First Quarter…”, 9. April 2026

https://www.equinoxgold.com/news/equinox-gold-delivers-strong-first-qu ...

5. Equinox Gold Corp., Q2 2026 Results / Updated 2026 Guidance / Valentine Phase 2 / Dividend, 5. August 2026

https://www.equinoxgold.com/news/equinox-gold-delivers-strong-second-q ...

6. Equinox Gold Corp., “Equinox Gold Announces Sale of Shares of Versamet Royalties”, 6. Juli 2026

https://www.equinoxgold.com/news/equinox-gold-announces-sale-of-shares ...

Offenlegungspflichten, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Bezahlte Investor-Relations-Mitteilung / Interessenkonflikte

Dieser Artikel wird im Auftrag von Equinox Gold Corp. verbreitet. Die SRC Swiss Resource Capital AG („SRC“) erhält von Equinox Gold Corp. eine Vergütung für Investor-Relations- und Kommunikationsdienstleistungen. Diese bezahlte Geschäftsbeziehung kann zu einem potenziellen Interessenkonflikt führen. Dementsprechend erfolgt diese Offenlegung klar und deutlich am Anfang des Artikels.

Zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung hält die Autorin Ingrid Heinritzi nach den vorliegenden Informationen keine Aktien von Equinox Gold Corp. Equinox Gold Corp. hält keine Beteiligung an SRC. Basierend auf den für diese Veröffentlichung verfügbaren Informationen liegt die Nettoposition von SRC in Finanzinstrumenten von Equinox Gold Corp. unter 0,5 % des ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens.

Bei der Erstellung und Verbreitung dieses Artikels wurden die geltenden Anforderungen an Anlageempfehlungen und sonstige Informationen, die eine Anlagestrategie empfehlen oder nahelegen, berücksichtigt, insbesondere Artikel 20 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission sowie der §§ 85 und 86 des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), soweit diese auf diese spezifische Veröffentlichung anwendbar sind. In Bezug auf Investor-Relations-Mitteilungen in British Columbia wird besonders auf die Anforderungen an eine klare und auffällige Offenlegung gemäß Section 52(2) des Securities Act (British Columbia) geachtet.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Artikel enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen („zukunftsgerichtete Informationen“), insbesondere in Bezug auf Produktionsprognosen, Pro-forma-Produktion, Produktions- und Kostenentwicklung, Projektentwicklung, Expansionspläne, Investitionsbudgets, Zeitpläne, Dividenden und langfristige Produktionsziele. Solche Aussagen sind durch Begriffe wie „erwartet“, „plant“, „wird voraussichtlich“, „könnte“, „würde“, „möglich“, „Prognose“, „Unternehmensprognose“oder vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet und basieren auf den Annahmen und Erwartungen des Unternehmens zum jeweiligen Veröffentlichungsdatum.

Zu den wesentlichen Annahmen zählen unter anderem die erfolgreiche Integration der im Rahmen der Orla-Mining-Transaktion erworbenen Betriebe, die geplante Entwicklung und Inbetriebnahme von Projekten, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Arbeitskräften, Ausrüstung und Materialien, das Erreichen der angenommenen Erzgehalte und metallurgischen Gewinnungsraten, die Erteilung und Aufrechterhaltung erforderlicher Genehmigungen, die Entwicklung der Goldpreise, Wechselkurse und Inputkosten sowie das Ausbleiben außergewöhnlicher betrieblicher, regulatorischer, geopolitischer oder lieferkettenbezogener Störungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Produktionsmengen, Kosten, Zeitpläne, Investitionsausgaben, Cashflows oder Projektfortschritte können erheblich von den beschriebenen Erwartungen abweichen. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. Maßgeblich für die zugrunde liegenden Annahmen, Risikofaktoren und technischen Informationen sind die jeweils aktuellen ursprünglichen Offenlegungen, technischen Berichte und behördlichen Einreichungen des Unternehmens auf SEDAR+ und EDGAR. SRC beabsichtigt nicht, diesen redaktionellen Artikel fortlaufend zu aktualisieren; etwaige gesetzliche Korrektur-, Aktualisierungs- oder Offenlegungspflichten von Equinox Gold Corp. und/oder SRC bleiben davon unberührt.

Allgemeiner Hinweis zu Risiken und Haftung

Der Inhalt dieses Artikels dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und richtet sich an die breite Öffentlichkeit. Er stellt weder eine auf die persönlichen Umstände eines einzelnen Anlegers zugeschnittene Anlageberatung dar, noch handelt es sich um eine rechtliche, steuerliche oder sonstige individuelle Beratung. Dieser Artikel ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrags über den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Eine etwaige regulatorische Einstufung einzelner Aussagen als Anlageempfehlung oder als sonstige Informationen, die eine Anlagestrategie empfehlen oder nahelegen, bleibt unberührt.

Investitionen in Aktien und andere Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden. Die Kurse können erheblich schwanken, und Anleger können einen Teil oder das gesamte investierte Kapital verlieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit, historische Ergebnisse, Simulationen oder Pro-forma-Informationen sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten Anlageentscheidungen eigenständig treffen und gegebenenfalls unabhängigen professionellen Rat einholen.

Die Informationen wurden nach bestem Wissen auf der Grundlage von Quellen zusammengestellt, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig angesehen wurden. Trotz sorgfältiger Recherche können Informationen unvollständig, veraltet oder unrichtig sein. Dementsprechend wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen, es sei denn, dies ist nach zwingendem Recht erforderlich. Die Haftung von SRC, ihren Organen, Mitarbeitern oder Autoren ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Die zwingende gesetzliche Haftung bleibt unberührt, insbesondere die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Verweise und Links zu externen Websites dienen ausschließlich der Quellenangabe und der weiteren Information. Für den Inhalt externer Websites sind die jeweiligen Betreiber verantwortlich. SRC macht sich durch die bloße Bereitstellung eines Links keine Inhalte Dritter zu eigen. Etwaige gesetzliche Verantwortlichkeiten in Bezug auf verlinkte Inhalte bleiben unberührt.

Einsatz KI-gestützter Systeme

KI-gestützte Systeme können als redaktionelle Hilfsmittel bei der Erstellung und Bearbeitung unserer Artikel eingesetzt werden, insbesondere zur Unterstützung bei Recherche, Bewertung, Strukturierung und sprachlicher Überarbeitung. Sämtliche zur Veröffentlichung bestimmten Inhalte werden vor ihrer Veröffentlichung einer substanziellen menschlichen und redaktionellen Prüfung unterzogen, bei Bedarf überarbeitet und von der zuständigen Redaktion freigegeben. Die redaktionelle Verantwortung für veröffentlichte Inhalte liegt weiterhin vollständig beim jeweiligen Herausgeber.

Compliance-Grundlagen (Stand: 12. August 2026): Artikel 20 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014; Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission; §§ 85, 86 WpHG; Section 52(2) Securities Act (British Columbia); BC Notice 51-703; NI 51-102, Part 4A, jeweils soweit anwendbar.