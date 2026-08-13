JPMorgan hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 75 Euro - 'Underweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,58 % und einem Kurs von 127,9 auf Tradegate (13. August 2026, 20:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +4,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 22,41 Mrd..

Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 114,00EUR was eine Bandbreite von -45,10 %/-10,59 % bedeutet.