ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 75 Euro - 'Underweight'
- JPMorgan hebt Hapag-Lloyd-Ziel auf 75 Euro
- Quartalszahlen verfehlen Konsens leicht
- Frachtraten bergen weiterhin Abwärtspotenzial
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 70 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Container-Reederei habe mit den Zahlen für das zweite Quartal die Konsensschätzungen leicht verfehlt, das Management habe gleichwohl den jüngst erhöhten Ausblick für 2026 beibehalten, schrieb Alexia Dogani am Donnerstag nach dem Bericht. Aufgrund gestiegener Frachtraten hob sie ihre Schätzungen an. Sie sieht aber weiterhin erhebliches Abwärtspotenzial bei einer eventuellen Normalisierung der Frachtraten./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:05 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,58 % und einem Kurs von 127,9 auf Tradegate (13. August 2026, 20:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +4,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 22,41 Mrd..
Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 114,00EUR was eine Bandbreite von -45,10 %/-10,59 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 75 Euro
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Community Beiträge zu Hapag-Lloyd - HLAG47 - DE000HLAG475
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https://www.hapag-lloyd.com/de/company/press/releases/2026/06/hanseatic-global-terminals-plans-to-acquire-20--stake-in-eurogat.html
https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/ir/HLAG_Press_release_Q1_2026_DE.pdf
Hapag-Lloyd hat das erste Quartal 2026 mit einem Konzern-EBITDA von 494 Millionen US-Dollar (422 Millionen Euro) abgeschlossen. Im selben Zeitraum verringerte sich das Konzern-EBIT auf
-157 Millionen US-Dollar (-134 Millionen Euro) und das Konzernergebnis auf -256 Millionen US-Dollar (-219 Millionen Euro). Im Vergleich zum Vorjahresquartal wurden die Ergebnisse durch niedrigere Frachtraten sowie operative Beeinträchtigungen infolge von Unwettern und der Blockade der Straße von Hormus belastet.
Was dein Einfluss des Iran-Krieges betrifft, dachte ich zunächst auch, dass das zu einem starken Anstieg der Frachtraten führen könnte.
Scheint aber eher nicht so: Bei guten News von der Front, geht der Kurs hoch, bei schlechten 'runter. Also genau das Gegenteil meiner Erwartung.
Grund könnte sein, dass damit ja nicht wirklich die Verfügbarkeit von Frachtkapazität reduziert wird. Die Schiffe, da festhängen, reichen offenbar nicht aus.
Gegenläufig dazu ist vielleicht ein weiterer Effekt: Die Transportkosten und die reduzierte Verfügbarkeit von Öl und Gas haben in China (und wohl auch sonst in Asien) zu einer Drosselung von energieintensiven Produktionen sowie einer Konzentration auf die Versorgung der Heimatmärkte in Asien geführt.
Das könnte dann sogar Schiffskapazitäten freisetzen, also schlecht für H-L.
Profitieren könnten davon andere Unternehmen, etwa der chemischen Industrie in Europa. BASF zB scheint momentan ein klarer Profiteur zu sein.
Nur meine Meinung - viel Glück, wie immer Du Dich entscheidest.