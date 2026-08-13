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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 13.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 13.08.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Short
    31.338,78€
    Basispreis
    11,51
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    × 13,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.262,23€
    Basispreis
    24,50
    Ask
    × 13,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +20,10 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +12,88 %
    Platz 2
    Performance 1M: -19,10 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,88 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der SanDisk-Aktie: Nach einem Anstieg von rund 3.000 % binnen eines Jahres folgte trotz starker Quartalszahlen und Aktienrückkauf ein Abverkauf, zuletzt mit einer Erholung um 15 %. Diskutiert werden die hohe Bewertung, ein möglicher Höhepunkt des Speicherchip-Zyklus und begrenztes weiteres Wachstum. Befürworter verweisen auf stark gestiegene Gewinne, Margen und übertroffene Erwartungen; andere sehen Risiken durch enttäuschende Prognosen und neue Tiefstände.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SanDisk Corporation eingestellt.

    Intuit
    Tagesperformance: +7,56 %
    Platz 3
    Performance 1M: +29,35 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,56 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +6,84 %
    Platz 4
    Performance 1M: -12,73 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,84 %.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: -5,24 %
    Platz 5
    Performance 1M: -8,00 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,24 %.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    Tagesperformance: -5,05 %
    Platz 6
    Performance 1M: -1,87 %
    Chart PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    ISIN: US7223041028
    WKN: A2JRK6
    Die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,05 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: +4,80 %
    Platz 7
    Performance 1M: -3,44 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,80 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +4,73 %
    Platz 8
    Performance 1M: 0,00 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,73 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -4,55 %
    Platz 9
    Performance 1M: +10,91 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,55 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +4,38 %
    Platz 10
    Performance 1M: -2,35 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,38 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Micron-Aktie, den Ausbruch über den Widerstand bei 926 US-Dollar und die wichtige 200-Tage-Linie um 910,52 US-Dollar. Anleger hoffen auf weitere Käufe und mögliche Short-Squeezes. Positive Signale kommen vom KI-Boom, starken Branchenzahlen und erwarteter DRAM-/NAND-Knappheit bis 2027. Mizuho sieht hohe Margen trotz steigender Investitionen. Risiken sind Gewinnmitnahmen, CPI-Daten und externe Branchenergebnisse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +4,30 %
    Platz 11
    Performance 1M: -3,44 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,30 %.

    Shopify
    Tagesperformance: +4,23 %
    Platz 12
    Performance 1M: +26,46 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,23 %.

    Palantir
    Tagesperformance: +4,05 %
    Platz 13
    Performance 1M: +38,92 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,05 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um optimistische Kursziele für Palantir bis 180 Euro und die Erwartung weiterer Kursgewinne. Zudem wird auf die mögliche Bedeutung steigender Nebius-Kurse für die Short-Position von Michael Burry verwiesen. Als fundamentaler Risikofaktor gilt die starke Abhängigkeit vom Unternehmensgründer Alex Karp.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Adobe
    Tagesperformance: +3,95 %
    Platz 14
    Performance 1M: +18,29 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,95 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +3,49 %
    Platz 15
    Performance 1M: +17,48 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,49 %.

    Tesla
    Tagesperformance: +3,41 %
    Platz 16
    Performance 1M: -17,84 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,41 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas Kursanstieg trotz schwacher Nachrichten. Diskutiert werden die geringe Zahl europäischer Auslieferungen im Juli, mögliche Belastungen für Nachfrage und Bewertung sowie die hohe Tesla-Marktkapitalisierung im Vergleich zu VW. Zudem stehen technische Probleme von FSD 14 Lite, darunter Fehlverhalten im Straßenverkehr und mögliche Schäden an HW3, im Fokus. Der Wettbewerb zwischen Optimus und chinesischen Robotern wird als Bewertungsfaktor erörtert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: -3,37 %
    Platz 17
    Performance 1M: +2,57 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,37 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: +3,37 %
    Platz 18
    Performance 1M: +14,23 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,37 %.

    Paychex
    Tagesperformance: +3,23 %
    Platz 19
    Performance 1M: +12,86 %
    Chart Paychex
    ISIN: US7043261079
    WKN: 868284
    Die Paychex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,23 %.

    Netflix
    Tagesperformance: +3,19 %
    Platz 20
    Performance 1M: +4,83 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,19 %.

    Intel
    Tagesperformance: +3,16 %
    Platz 21
    Performance 1M: -4,96 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,16 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Intels auf bis zu 20 Mrd. US-Dollar ausgeweitete Kapitalerhöhung. Geplant sind rund 210,5 Mio. neue Aktien zu etwa 95 US-Dollar, eventuell ergänzt um eine Mehrzuteilung. Diskutiert werden die erwartete Verwässerung von etwa 3–5 % und der Kursrückgang nach Bekanntgabe. Da kein Bezugsrecht besteht, können Privatanleger meist erst nach Abschluss regulär über die Börse kaufen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: +3,07 %
    Platz 22
    Performance 1M: -13,15 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,07 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +2,99 %
    Platz 23
    Performance 1M: -38,91 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,99 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: +2,96 %
    Platz 24
    Performance 1M: -4,33 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,96 %.

    Ross Stores
    Tagesperformance: -2,21 %
    Platz 25
    Performance 1M: +8,54 %
    Chart Ross Stores
    ISIN: US7782961038
    WKN: 870053
    Die Ross Stores Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,21 %.

    Baker Hughes Company Registered (A)
    Tagesperformance: -2,06 %
    Platz 26
    Performance 1M: +8,65 %
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,06 %.

    Ferrovial
    Tagesperformance: -2,06 %
    Platz 27
    Performance 1M: -0,44 %
    Chart Ferrovial
    ISIN: NL0015001FS8
    WKN: A3EG0H
    Die Ferrovial Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,06 %.

    Fastenal
    Tagesperformance: -2,02 %
    Platz 28
    Performance 1M: +8,98 %
    Chart Fastenal
    ISIN: US3119001044
    WKN: 887891
    Die Fastenal Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,02 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 13.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 13.08.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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