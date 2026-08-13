Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 13.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +12,88 %
Performance 1M: -19,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +7,56 %
Performance 1M: +29,35 %
Tagesperformance: +6,84 %
Performance 1M: -12,73 %
Tagesperformance: -5,24 %
Performance 1M: -8,00 %
Tagesperformance: -5,05 %
Performance 1M: -1,87 %
Tagesperformance: +4,80 %
Performance 1M: -3,44 %
Tagesperformance: +4,73 %
Performance 1M: 0,00 %
Tagesperformance: -4,55 %
Performance 1M: +10,91 %
Tagesperformance: +4,38 %
Performance 1M: -2,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,30 %
Performance 1M: -3,44 %
Tagesperformance: +4,23 %
Performance 1M: +26,46 %
Tagesperformance: +4,05 %
Performance 1M: +38,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,95 %
Performance 1M: +18,29 %
Tagesperformance: +3,49 %
Performance 1M: +17,48 %
Tagesperformance: +3,41 %
Performance 1M: -17,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,37 %
Performance 1M: +2,57 %
Tagesperformance: +3,37 %
Performance 1M: +14,23 %
Tagesperformance: +3,23 %
Performance 1M: +12,86 %
Tagesperformance: +3,19 %
Performance 1M: +4,83 %
Tagesperformance: +3,16 %
Performance 1M: -4,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,07 %
Performance 1M: -13,15 %
Tagesperformance: +2,99 %
Performance 1M: -38,91 %
Tagesperformance: +2,96 %
Performance 1M: -4,33 %
Tagesperformance: -2,21 %
Performance 1M: +8,54 %
Tagesperformance: -2,06 %
Performance 1M: +8,65 %
Tagesperformance: -2,06 %
Performance 1M: -0,44 %
Tagesperformance: -2,02 %
Performance 1M: +8,98 %