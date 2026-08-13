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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 13.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 13.08.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.08.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Long
    7.046,83€
    Basispreis
    6,55
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    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8.014,74€
    Basispreis
    1,83
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +19,81 %.

    Tapestry
    Tagesperformance: -15,42 %
    Platz 2
    Performance 1M: -9,65 %
    Chart Tapestry
    ISIN: US8760301072
    WKN: A2JSR1
    Die Tapestry Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -15,42 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +12,88 %
    Platz 3
    Performance 1M: -19,10 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,88 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der SanDisk-Aktie: Nach einem Anstieg von rund 3.000 % binnen eines Jahres folgte trotz starker Quartalszahlen und Aktienrückkauf ein Abverkauf, zuletzt mit einer Erholung um 15 %. Diskutiert werden die hohe Bewertung, ein möglicher Höhepunkt des Speicherchip-Zyklus und begrenztes weiteres Wachstum. Befürworter verweisen auf stark gestiegene Gewinne, Margen und übertroffene Erwartungen; andere sehen Risiken durch enttäuschende Prognosen und neue Tiefstände.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SanDisk Corporation eingestellt.

    The Trade Desk Registered (A)
    Tagesperformance: +7,93 %
    Platz 4
    Performance 1M: -28,29 %
    Chart The Trade Desk Registered (A)
    ISIN: US88339J1051
    WKN: A2ARCV
    Die The Trade Desk Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,93 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursverfall der Trade-Desk-Aktie, mögliche Bodenbildung und eine Erholung bis über 30 US-Dollar. Diskutiert werden Nachkäufe und ein langfristiger Anlagehorizont, zugleich aber das Risiko weiterer Rückgänge. Fundamentale Argumente sind die gesenkten Prognosen, ein erwartetes KGV von etwa 16 sowie ein Forward-KGV beziehungsweise KUV von rund 2,3. Als mögliche Impulse gilt die nächste Quartalsbilanz.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.

    Intuit
    Tagesperformance: +7,86 %
    Platz 5
    Performance 1M: +29,35 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,86 %.

    Fiserv
    Tagesperformance: +7,84 %
    Platz 6
    Performance 1M: +5,66 %
    Chart Fiserv
    ISIN: US3377381088
    WKN: 881793
    Die Fiserv Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,84 %.

    CoStar Group
    Tagesperformance: +7,30 %
    Platz 7
    Performance 1M: +14,00 %
    Chart CoStar Group
    ISIN: US22160N1090
    WKN: 922134
    Die CoStar Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,30 %.

    GoDaddy Registered (A)
    Tagesperformance: +7,12 %
    Platz 8
    Performance 1M: +5,16 %
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,12 %.

    FICO (Fair Isaac Corporation)
    Tagesperformance: +6,82 %
    Platz 9
    Performance 1M: -14,30 %
    Chart FICO (Fair Isaac Corporation)
    ISIN: US3032501047
    WKN: 873369
    Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,82 %.

    Global Payments
    Tagesperformance: +6,74 %
    Platz 10
    Performance 1M: +20,57 %
    Chart Global Payments
    ISIN: US37940X1028
    WKN: 603111
    Die Global Payments Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,74 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +6,73 %
    Platz 11
    Performance 1M: -12,73 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,73 %.

    Block (A)
    Tagesperformance: +6,27 %
    Platz 12
    Performance 1M: +5,71 %
    Chart Block (A)
    ISIN: US8522341036
    WKN: A143D6
    Die Block (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,27 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: +6,15 %
    Platz 13
    Performance 1M: +39,86 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,15 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrally der SMCI-Aktie und Gewinnmitnahmen wegen eines möglichen Doppel-Tops sowie einer erwarteten September-Korrektur. Fundamentale Zuversicht erzeugen 17,5–17,6 % Bruttomarge, 1,70 USD bereinigtes EPS, über 60 Mrd. USD neue Orders und 65–72 Mrd. USD Umsatzprognose für FY27. Risiken bleiben der schwache Jahres-Cashflow, hohe Lagerbestände, Verwässerung und unsichere Margen. Technisch gilt ein nachhaltiger Ausbruch über 34–35 USD als Signal.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Super Micro Computer eingestellt.

    HP
    Tagesperformance: +6,07 %
    Platz 14
    Performance 1M: +26,08 %
    Chart HP
    ISIN: US40434L1052
    WKN: A142VP
    Die HP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,07 %.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: -5,22 %
    Platz 15
    Performance 1M: -8,00 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,22 %.

    Fidelity National Information Services
    Tagesperformance: +4,90 %
    Platz 16
    Performance 1M: +1,24 %
    Chart Fidelity National Information Services
    ISIN: US31620M1062
    WKN: A0H1FP
    Die Fidelity National Information Services Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,90 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: +4,90 %
    Platz 17
    Performance 1M: -3,44 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,90 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +4,73 %
    Platz 18
    Performance 1M: 0,00 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,73 %.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    Tagesperformance: +4,70 %
    Platz 19
    Performance 1M: +2,46 %
    Chart Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    ISIN: US69932A2042
    WKN: A412AL
    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,70 %.

    Ares Management Registered (A)
    Tagesperformance: +4,60 %
    Platz 20
    Performance 1M: +20,48 %
    Chart Ares Management Registered (A)
    ISIN: US03990B1017
    WKN: A2N87U
    Die Ares Management Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,60 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -4,54 %
    Platz 21
    Performance 1M: +10,91 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,54 %.

    Corning
    Tagesperformance: -4,48 %
    Platz 22
    Performance 1M: -12,32 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,48 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +4,42 %
    Platz 23
    Performance 1M: -3,44 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,42 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +4,26 %
    Platz 24
    Performance 1M: -2,35 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,26 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Micron-Aktie, den Ausbruch über den Widerstand bei 926 US-Dollar und die wichtige 200-Tage-Linie um 910,52 US-Dollar. Anleger hoffen auf weitere Käufe und mögliche Short-Squeezes. Positive Signale kommen vom KI-Boom, starken Branchenzahlen und erwarteter DRAM-/NAND-Knappheit bis 2027. Mizuho sieht hohe Margen trotz steigender Investitionen. Risiken sind Gewinnmitnahmen, CPI-Daten und externe Branchenergebnisse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    The Mosaic
    Tagesperformance: -4,25 %
    Platz 25
    Performance 1M: -0,54 %
    Chart The Mosaic
    ISIN: US61945C1036
    WKN: A1JFWK
    Die The Mosaic Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,25 %.

    Coherent
    Tagesperformance: -3,99 %
    Platz 26
    Performance 1M: +6,11 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,99 %.

    CF Industries Holdings
    Tagesperformance: -3,72 %
    Platz 27
    Performance 1M: -1,68 %
    Chart CF Industries Holdings
    ISIN: US1252691001
    WKN: A0ES9N
    Die CF Industries Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,72 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: -3,47 %
    Platz 28
    Performance 1M: +2,57 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,47 %.

    Generac Holdings
    Tagesperformance: -3,35 %
    Platz 29
    Performance 1M: -7,06 %
    Chart Generac Holdings
    ISIN: US3687361044
    WKN: A0YGR4
    Die Generac Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,35 %.

    Newmont Corporation
    Tagesperformance: -3,28 %
    Platz 30
    Performance 1M: +20,95 %
    Chart Newmont Corporation
    ISIN: US6516391066
    WKN: 853823
    Die Newmont Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,28 %.

    Freeport-McMoRan
    Tagesperformance: -3,20 %
    Platz 31
    Performance 1M: +9,11 %
    Chart Freeport-McMoRan
    ISIN: US35671D8570
    WKN: 896476
    Die Freeport-McMoRan Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,20 %.

    AMETEK
    Tagesperformance: -3,12 %
    Platz 32
    Performance 1M: +8,80 %
    Chart AMETEK
    ISIN: US0311001004
    WKN: 908668
    Die AMETEK Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,12 %.

    Amphenol Registered (A)
    Tagesperformance: -2,82 %
    Platz 33
    Performance 1M: +5,56 %
    Chart Amphenol Registered (A)
    ISIN: US0320951017
    WKN: 882749
    Die Amphenol Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,82 %.

    Ulta Beauty
    Tagesperformance: -2,67 %
    Platz 34
    Performance 1M: +8,84 %
    Chart Ulta Beauty
    ISIN: US90384S3031
    WKN: A0M240
    Die Ulta Beauty Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,67 %.

    McKesson
    Tagesperformance: -2,22 %
    Platz 35
    Performance 1M: +5,81 %
    Chart McKesson
    ISIN: US58155Q1031
    WKN: 893953
    Die McKesson Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,22 %.

    Centene
    Tagesperformance: -2,15 %
    Platz 36
    Performance 1M: -2,51 %
    Chart Centene
    ISIN: US15135B1017
    WKN: 766458
    Die Centene Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,15 %.

    ON Semiconductor
    Tagesperformance: -2,13 %
    Platz 37
    Performance 1M: -14,50 %
    Chart ON Semiconductor
    ISIN: US6821891057
    WKN: 930124
    Die ON Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,13 %.

    Ross Stores
    Tagesperformance: -2,12 %
    Platz 38
    Performance 1M: +8,54 %
    Chart Ross Stores
    ISIN: US7782961038
    WKN: 870053
    Die Ross Stores Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,12 %.

    Baker Hughes Company Registered (A)
    Tagesperformance: -2,10 %
    Platz 39
    Performance 1M: +8,65 %
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,10 %.

    Ralph Lauren Registered (A)
    Tagesperformance: -2,08 %
    Platz 40
    Performance 1M: -3,05 %
    Chart Ralph Lauren Registered (A)
    ISIN: US7512121010
    WKN: A1JD3A
    Die Ralph Lauren Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,08 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 13.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 13.08.2026 im S&P 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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