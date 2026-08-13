Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 13.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.08.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -15,42 %
Performance 1M: -9,65 %
Tagesperformance: +12,88 %
Performance 1M: -19,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +7,93 %
Performance 1M: -28,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +7,86 %
Performance 1M: +29,35 %
Tagesperformance: +7,84 %
Performance 1M: +5,66 %
Tagesperformance: +7,30 %
Performance 1M: +14,00 %
Tagesperformance: +7,12 %
Performance 1M: +5,16 %
Tagesperformance: +6,82 %
Performance 1M: -14,30 %
Tagesperformance: +6,74 %
Performance 1M: +20,57 %
Tagesperformance: +6,73 %
Performance 1M: -12,73 %
Tagesperformance: +6,27 %
Performance 1M: +5,71 %
Tagesperformance: +6,15 %
Performance 1M: +39,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,07 %
Performance 1M: +26,08 %
Tagesperformance: -5,22 %
Performance 1M: -8,00 %
Tagesperformance: +4,90 %
Performance 1M: +1,24 %
Tagesperformance: +4,90 %
Performance 1M: -3,44 %
Tagesperformance: +4,73 %
Performance 1M: 0,00 %
Tagesperformance: +4,70 %
Performance 1M: +2,46 %
Tagesperformance: +4,60 %
Performance 1M: +20,48 %
Tagesperformance: -4,54 %
Performance 1M: +10,91 %
Tagesperformance: -4,48 %
Performance 1M: -12,32 %
Tagesperformance: +4,42 %
Performance 1M: -3,44 %
Tagesperformance: +4,26 %
Performance 1M: -2,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,25 %
Performance 1M: -0,54 %
Tagesperformance: -3,99 %
Performance 1M: +6,11 %
Tagesperformance: -3,72 %
Performance 1M: -1,68 %
Tagesperformance: -3,47 %
Performance 1M: +2,57 %
Tagesperformance: -3,35 %
Performance 1M: -7,06 %
Tagesperformance: -3,28 %
Performance 1M: +20,95 %
Tagesperformance: -3,20 %
Performance 1M: +9,11 %
Tagesperformance: -3,12 %
Performance 1M: +8,80 %
Tagesperformance: -2,82 %
Performance 1M: +5,56 %
Tagesperformance: -2,67 %
Performance 1M: +8,84 %
Tagesperformance: -2,22 %
Performance 1M: +5,81 %
Tagesperformance: -2,15 %
Performance 1M: -2,51 %
Tagesperformance: -2,13 %
Performance 1M: -14,50 %
Tagesperformance: -2,12 %
Performance 1M: +8,54 %
Tagesperformance: -2,10 %
Performance 1M: +8,65 %
Tagesperformance: -2,08 %
Performance 1M: -3,05 %