Workday (A) - Aktie zieht deutlich an - 13.08.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Workday (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +18,50 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Workday (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,93 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 179,11€, mit einem Plus von +18,50 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Workday (A) bietet Cloud-Software für Finanz- und Personalmanagement (HCM, ERP, Planning, Analytics) vor allem für Großunternehmen. Starke Position im gehobenen SaaS-Unternehmenssegment, wiederkehrende Umsätze, hohe Kundenbindung. Wichtige Konkurrenten: SAP, Oracle, Microsoft, ADP. USP: einheitliche Cloud-Plattform, hohe Integrationsfähigkeit, Fokus auf People- und Finanzdaten in Echtzeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Workday (A) einen Gewinn von +78,39 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Workday (A) Aktie damit um +23,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +49,66 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Workday (A) eine negative Entwicklung von -1,84 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,20 % geändert.

Workday (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +23,35 % 1 Monat +49,66 % 3 Monate +78,39 % 1 Jahr -2,37 %

Informationen zur Workday (A) Aktie

Stand: 13.08.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 201 Mio. Workday (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,78 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 13.08.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 13.08.2026 im S&P 500.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, Oracle und Co.

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,54 %. Oracle notiert im Plus, mit +1,64 %. SAP notiert im Plus, mit +2,53 %. ServiceNow legt um +1,57 % zu

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Ob die Workday (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Workday (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.