Silver North setzt Bohrungen bei Haldane fort und beginnt mit der Exploration bei Veronica, Yukon

- Zwei Bohrgeräte sind bei Haldane im Einsatz, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung der Main Zone und der Überprüfung neuer Silberziele liegt

Vancouver, BC, 13. August 2026 / IRW-Press / Silver North Resources Ltd. (TSX-V: SNAG, OTCQB: TARSF, FWB: I90, „Silver North“ oder das „Unternehmen“) berichtet, dass die Bohrarbeiten auf seinem Vorzeige-Silberkonzessionsgebiet Haldane im historischen Silberrevier Keno Hill im Zentrum des Yukon-Territoriums, Kanada, fortgesetzt werden, wo bis dato 10 Bohrlöcher niedergebracht wurden. Silver North berichtet zudem über den Start seines Feldprogramms 2026 im Konzessionsgebiet Veronica, das sich im Distrikt Silvertip im Südosten des Yukon befindet. Das Programm knüpft an den Erfolg des Programms im Jahr 2025 an, bei dem Silbermineralisierungen in Lesesteinen und in Ausbissen in einer Stratigrafie identifiziert wurden, die aussichtsreich für eine Mineralisierung des CRD-Typs (Carbonate Replacement Deposit, Karbonatverdrängungslagerstätte) zu sein scheint. Ähnliche Gegebenheiten sind auf dem Projekt Silvertip Mine von Coeur Mining zu beobachten, das sich 11 km südwestlich von Veronica befindet. Das Programm wird voraussichtlich drei Wochen in Anspruch nehmen.

Update zum Projekt Haldane

Die Bohrarbeiten auf dem Projekt Haldane im Yukon werden fortgesetzt. Zwei Bohrgeräte überprüfen das Zielgebiet Main Fault und erweitern dabei die bekannten Ausdehnungen der Mineralisierung, die bei Bohrungen in den Jahren 2024 und 2025 identifiziert wurden. Seit Ende Juni wurden 10 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.550 Metern niedergebracht, die allesamt die Struktur Main Fault überprüften. Ein Bohrgerät wurde nun zum Zielgebiet Bighorn verlegt, um die im Jahr 2019 durchteufte stark anomale Silbermineralisierung weiter zu untersuchen, darunter 125,7 g/t Silber über 2,35 m im einzigen Bohrloch in diesem Zielgebiet (siehe Pressemitteilung vom 22. Oktober 2019). Das zweite Bohrgerät verbleibt im Zielgebiet Main Fault.