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    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

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    Techwerte weiter im Aufwind - Cisco aber nicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Nasdaq 100 steigt dank nachlassender Zinssorgen
    • S&P 500 erreicht Rekordhoch, Dow legt leicht zu
    • Cisco-Aktien leiden weiter unter schwachem KI-Ausblick
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Techwerte weiter im Aufwind - Cisco aber nicht
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Technologiesektor hat am Donnerstag an seinen guten Vortag angeknüpft. Der Nasdaq 100 gewann 1,15 Prozent auf 30.084,50 Punkte. Ihm halfen etwas nachlassende Inflations- und Zinssorgen. Die Ölpreise gaben angesichts einer relativen Ruhe im Nahostkonflikt deutlich nach. Bei den US-Erzeugerpreisen für Juli verlangsamte sich zudem der Anstieg stärker als erwartet.

    Der marktbreite S&P 500 stieg im Verlauf auf ein Rekordhoch und beendete den Handel etwas darunter mit plus 0,65 Prozent auf 7.798,99 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit plus 0,13 Prozent auf 53.839,99 Zählern.

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    Die Cisco-Aktien litten unter Gewinnmitnahmen. Überraschend gute Geschäftszahlen und Unternehmensziele des Netzwerk-Ausrüsters reichten nicht aus, um den aus Anlegersicht eher enttäuschenden Ausblick für die Geschäfte mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu kompensieren. Die Papiere verloren 8,4 Prozent, sind aber in diesem Jahr mit einem Plus von immer noch mehr als 47 Prozent stark gelaufen.

    Die Anteile von Workday schnellten an der Spitze im Nasdaq 100 um 17,8 Prozent in die Höhe. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge befindet sich der Finanzinvestor Silver Lake in Verhandlungen über eine Übernahme des auf Finanz- und Personalmanagement spezialisierten Softwareanbieters.

    Sandisk gewannen 13,7 Prozent. Hier kam das auf dem Investorentag des Speicherprodukte-Herstellers vorgestellte Finanzmodell für 2028 bis 2030 gut an.

    Salesforce zogen um 4,2 Prozent an. JPMorgan hatte die Beobachtung der Aktien des Softwarekonzerns mit "Overweight" wieder aufgenommen. Analyst Samik Chatterjee rechnet mit einer baldigen Beschleunigung im Kerngeschäft. Sorgen wegen einer Disruption im Unternehmenssoftware-Geschäft durch KI seien übertrieben.

    Nach ihrer steilen Rally der vergangenen Tage brachen die Aktien von Hertz um mehr als 16 Prozent ein, nachdem bekannt wurde, dass die Vermögensverwaltungsgesellschaft Pershing Square ihre Beteiligung an dem Autovermieter verkauft hat.

    Von den in Hongkong euphorisch aufgenommenen Geschäftszahlen des Computerherstellers Lenovo profitierten in New York die Aktien von HP Inc , HP Enterprise und Dell mit Aufschlägen zwischen 1,8 und 6,9 Prozent.

    Birkenstock verzeichnete eine solide Nachfrage nach Sandalen. Die Anleger honorierten die Quartalszahlen und den erhöhten Ausblick des Unternehmens mit einem Zuwachs von 11,6 Prozent./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cisco Systems Aktie

    Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,80 % und einem Kurs von 98,16 auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 22:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um -8,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Cisco Systems bezifferte sich zuletzt auf 386,87 Mrd..

    Cisco Systems zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3800 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,00US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Cisco Systems Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 138,00US-Dollar was eine Bandbreite von +34,46 %/+40,57 % bedeutet.





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