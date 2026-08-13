ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Vincorion auf 27 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Vincorion-Kursziel auf 27 Euro an
- Einstufung bleibt Overweight trotz höherem Kursziel
- Starkes erstes Halbjahr, höhere Gewinnschätzungen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vincorion von 23,50 auf 27,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David H Perry erhöhte am Donnerstag seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie von 2026 bis 2030 um jährlich 10 Prozent. Das erste Halbjahr sei sehr stark ausgefallen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:50 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur VINCORION Aktie
Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,71 % und einem Kurs von 21,40 auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 22:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VINCORION Aktie um +11,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,98 %.
Die Marktkapitalisierung von VINCORION bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +7,50 %/+26,20 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 27 Euro
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Community Beiträge zu VINCORION - VNC001 - DE000VNC0014
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Ja, die hohen Erwartungen werden weiterhin sogar noch übertroffen, der Auftragseingang ist kaum zu bändigen und die Prognosespanne rückt am oberen Ende immer näher. "Meine" Vincorion gefällt mir sehr gut und die Aktie scheint langsam auch der operativen Entwicklung folgen zu wollen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
Boom