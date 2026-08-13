JPMorgan hebt Ziel für Vincorion auf 27 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur VINCORION Aktie

Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,71 % und einem Kurs von 21,40 auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 22:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VINCORION Aktie um +11,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,98 %.

Die Marktkapitalisierung von VINCORION bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +7,50 %/+26,20 % bedeutet.