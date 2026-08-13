Nano One und Standard Lithium arbeiten zusammen an der Qualifizierung von Lithiumcarbonat für LFP-Kathoden

- Beschaffung von Lithiumcarbonat in Batteriequalität aus dem „South West Arkansas“-Projekt von Standard Lithium zur Herstellung von One-Pot-LFP-Kathodenaktivmaterial

- Das LFP-Kathodenaktivmaterial wurde anschließend zur Herstellung eigener Batterietestzellen verwendet

- Erste elektrochemische Testergebnisse zeigten, dass das Material bei der ersten Entladung eine Leistung von rund 155 mAh/g bei der beabsichtigten Partikelmorphologie lieferte

- Diese Runde der Rohstofftests ermöglicht es Nano One, die Beschaffungsmöglichkeiten für seine potenziellen Lizenznehmer und Kunden weiter auszubauen

Vancouver (Kanada), den 13. August 2026 / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, hat LFP-Kathodenaktivmaterial (CAM) sowie eigene Batterietestzellen hergestellt. Dabei kam Lithiumcarbonat in Batteriequalität zum Einsatz, das von Standard Lithium Ltd. (TSXV: SLI) (NYSE American: SLI) aus der Pilotanlage ihres South-West-Arkansas-Projekts (SWA-Projekt) geliefert wurde.

Testergebnisse

Nano One verarbeitete das gelieferte Lithiumcarbonat im Rahmen seines patentierten One-Pot-Verfahrens zur Herstellung von LFP-CAM und führte anschließend Tests an Batterie-Knopfzellen durch, die im eigenen Innovationszentrum in Burnaby, British Columbia, montiert wurden. Das Testmaterial erfüllte die angestrebten chemischen sowie physikalischen Parameter und wies zudem die beabsichtigte Partikelmorphologie auf – wichtig ist, dass erste elektrochemische Testergebnisse zeigten, dass das Material bei der ersten Entladung eine Leistung von etwa 155 mAh/g lieferte.

Lizenzierungsbemühungen durch kontinuierlichen Ausbau der Rohstoffbasis unterstützt

Nano One qualifiziert Rohstoffe in Batteriequalität anhand eines stufenweisen Testprotokolls in zunehmendem Maßstab, von der A-Probe (Labormaßstab) über die C-Probe (Pilotmaßstab) bis hin zu D-Proben in einer kommerziellen Produktionsanlage. Das Unternehmen verfolgt eine Strategie der Vorqualifizierung von Rohstoffen als Teil seiner Bemühungen, die Lieferketten für potenzielle Lizenznehmer sicherer zu gestalten – dies kann in einigen Fällen je nach Kundenanforderungen eine Beschleunigung der Qualifizierungsprogramme für A- bis C-Proben um bis zu ein Jahr ermöglichen.

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