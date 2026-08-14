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    Hi-View Resources kündigt eine nicht vermittelte Flow-Through-Finanzierung an

    Hi-View Resources kündigt eine nicht vermittelte Flow-Through-Finanzierung an
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

     

    Vancouver, British Columbia, 13. AUGUST 2026 / IRW-Press / Hi-View Resources Inc. („Hi-View” oder das „Unternehmen”) (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) freut sich, die Durchführung einer nicht über einen Broker vermittelten Privatplatzierung von Premium-Flow-Through-Einheiten (die „Premium-FT-Einheiten“), bestehend aus mindestens 3.750.000 Premium-FT-Einheiten zu einem Preis von 0,40 $ je Premium-FT-Einheit (der „Angebotspreis“), mit einem Bruttoerlös von 1.500.000 $ (das „Premium-FT-Angebot“), bekannt zu geben.

     

    Jede Premium-FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine „Stammaktie“) und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeder vollständige Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens, die keine Flow-Through-Aktie ist (jeweils eine „Warrant-Aktie“ und zusammen mit den Stammaktien und Warrants die „Wertpapiere“), zu einem Preis von 0,42 $ je Warrant-Aktie zu erwerben. Jede Stammaktie und jeder halbe Warrant qualifizieren sich als „Flow-Through-Aktie“ im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des kanadischen Income Tax Act.

     

    Der Bruttoerlös aus dem Premium-FT-Angebot wird zur Finanzierung förderfähiger „kanadischer Explorationsausgaben“ verwendet, die als „Flow-Through-Ausgaben für den Abbau kritischer Minerale“ im Sinne des Income Tax Act (Kanada) sowie als „BC Flow-Through-Bergbauausgaben“ im Sinne des Income Tax Act (British Columbia) eingestuft werden (zusammen die „qualifizierenden Ausgaben“) und im Zusammenhang mit den Projekten des Unternehmens in British Columbia anfallen. Das Unternehmen wird mit Wirkung spätestens zum 31. Dezember 2026 auf qualifizierende Ausgaben in einer Höhe von mindestens dem Gesamtbetrag der durch die Ausgabe der Premium-FT-Einheiten erzielten Bruttoerlöse verzichten und diese Ausgaben bis zum 31. Dezember 2027 tätigen.

     

    Das Premium-FT-Angebot wird voraussichtlich am oder um den 3. September 2026 abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen.

     

    Alle ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

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