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    Pudu Robotics von Counterpoint Research weltweit auf Platz 1 bei Auslieferungen und Umsatz mit gewerblichen Reinigungsrobotern eingestuft

    SHENZHEN, China, 14. August 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der kommerziellen Servicerobotik, wurde sowohl bei den Auslieferungen als auch beim Umsatz mit gewerblichen Reinigungsrobotern weltweit auf Platz 1 eingestuft, wie aus dem neuesten Bericht von Counterpoint Research mit dem Titel Der Markt für gewerbliche Reinigungsroboter steht im Zeitalter KI-nativer Technologien vor rasantem Wachstum" hervorgeht.

    Pudu Robotics Ranked Global NO. 1 in Commercial Cleaning Robot Shipments & Revenue

    Dem Bericht zufolge lagen die weltweiten Auslieferungen gewerblicher Reinigungsroboter im Jahr 2025 bei über 50 000 Einheiten, während der Umsatz 400 Millionen US-Dollar überstieg. Pudu Robotics war bei beiden Schlüsselindikatoren marktführend, was die technologischen Kompetenzen des Unternehmens, seine weltweite Einsatzerfahrung sowie die wachsende Anerkennung bei gewerblichen Kunden widerspiegelt.

    Branchenstudien bestätigen die weltweite Marktführerschaft

    Counterpoint Research stellt fest, dass der Markt für gewerbliche Reinigungsroboter in eine Phase rasanten Wachstums eintritt und führende Anbieter beginnen, Skaleneffekte zu erzielen. Pudu Robotics belegte sowohl bei den Auslieferungen als auch beim Umsatz weltweit den ersten Platz und ist damit das einzige Unternehmen, das bei diesen beiden zentralen Marktkennzahlen führend ist.

    Diese Position spiegelt den langfristigen Fokus von Pudu Robotics auf den Bereich der gewerblichen Reinigung wider. Die Reinigungsroboter des Unternehmens kommen in großen Gewerbekomplexen, Bürogebäuden, Einzelhandelsketten, Convenience-Stores und industriellen Lagerumgebungen zum Einsatz. Zu den Kunden zählen globale Marken wie Walmart, Edeka und Denner; die Roboter werden in wichtigen Auslandsmärkten wie Europa, Nordamerika, Japan und Südkorea eingesetzt.

    Die Führungsrolle von Pudu Robotics wurde auch von Frost & Sullivan anerkannt, dessen früherer Branchenbericht Pudu Robotics mit einem weltweiten Umsatzanteil von rund 29 % am Markt für gewerbliche Reinigungsroboter auf den ersten Platz einstufte.

    Der Bericht von Counterpoint Research wurde einen Tag nach der Vorstellung des PUDU ET1 durch Pudu Robotics veröffentlicht, eines kompakten KI-nativen Scheuersaugroboters.

    Der ET1 wurde für kleine Gewerbeflächen von 100 bis 800 Quadratmetern entwickelt und sorgt in Convenience-Stores, Apotheken, Restaurantketten sowie Budget-Hotels für eine vollautomatische Reinigung auf hohem Niveau. Mit seinem kompakten Gehäuse und einer 8-in-1-Arbeitsstation vereint der ET1 Kehr-, Schrubb-, Saug- und Staubwischfunktionen und unterstützt zudem die automatische Staubabsaugung sowie das Schrubben von Böden mit 85 °C heißem Wasser. Mit dieser Markteinführung stärkt Pudu Robotics sein Reinigungsroboterportfolio für kleinere gewerbliche Einsatzbereiche mit begrenztem Platzangebot weiter.

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    PR Newswire (dt.)
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