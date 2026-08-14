Die SWI Group treibt den Übergang zur digitalen Infrastruktur voran

SINGAPUR und AMSTERDAM, 13. August 2026 /PRNewswire/ -- Die börsennotierte Investmentgruppe SWI Capital Holding Ltd (Euronext Amsterdam: SWICH) („SWI Group") bestätigt heute die strategische Neuausrichtung, die ihre Geschäftsstrategie im vergangenen Jahr grundlegend verändert hat: Über 80 % des Kapitals der Gruppe sind nun in eine transatlantische Plattform für digitale Infrastruktur mit einer Leistung von über 4 GW investiert, wobei angestrebt wird, diesen Anteil auf 90 % zu erhöhen.

Die SWI Group bestätigt den Abschluss der zuvor angekündigten Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung von über 70 % an Genesis Digital Assets (GDA), das künftig unter dem Namen SWI Digital firmieren wird

Der Anteil der digitalen Infrastruktur am Kapitaleinsatz der SWI Group beträgt mittlerweile mehr als 80 %, langfristig soll dieser Anteil auf über 90 % gesteigert werden

Die SWI Group wird eine eigene HPC- und GPU-as-a-Service-Plattform entwickeln – Die Partnerschaft mit Polarise entwickelt sich zu einer finanziellen Zusammenarbeit

Die SWI Group rechnet für das Jahr 2026 mit einem zweistelligen Wachstum

Unter der Führung der Mitbegründer Max-Hervé George und Jaume Sabater entwickelte sich die SWI Group zu einer börsennotierten Investmentgruppe, die neben ihren etablierten Vermögensverwaltungsaktivitäten ihr Eigenkapital in wachstumsstarke Chancen auf dem Privatmarkt investiert. Der Konzern treibt das Wachstum seiner eigenen Investitionsaktivitäten voran und konzentriert sich dabei vor allem auf Rechenzentren und KI-Infrastruktur; für das Jahr 2026 rechnet er mit einem zweistelligen Bilanzwachstum.

SWI DIGITAL

Mit Unterstützung von Morgan Stanley & Co LLC, die als exklusiver Finanzberater für die Übernahme fungierte, hat die SWI Group durch Übernahmen und Umstrukturierungen eine Mehrheitsbeteiligung von über 70 % an GDA erworben, das in SWI Digital umbenannt wird und künftig als die auf den US-Markt ausgerichtete digitale Infrastrukturplattform der Gruppe dienen wird.

DIGITALE INFRASTRUKTUR ALS MOTOR DER WERTSCHÖPFUNG

Die SWI Group hat ihre Kapitalallokation strategisch auf die digitale Infrastruktur ausgerichtet und in den letzten fünf Jahren konsequent in diesen Sektor investiert, um ein Portfolio in Europa und den USA mit einer Gesamtleistung von über 4 GW aufzubauen. Derzeit fließen mehr als 80 % des Kapitals der SWI Group in die digitale Infrastruktur, dieser Anteil soll im Laufe der Zeit auf über 90 % erhöht werden. Die Investitionen der SWI Group in die digitale Infrastruktur konzentrieren sich auf zwei Plattformen: