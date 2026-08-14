🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Institut

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ohne Zuwanderung droht Wohlstandsverlust im Osten

    Für Sie zusammengefasst
    • Ostdeutschland verliert deutsche Beschäftigte
    • Zuwanderung fängt den Beschäftigungsrückgang ab
    • Ohne Migration drohen Wohlstandsverluste im Osten
    Institut - Ohne Zuwanderung droht Wohlstandsverlust im Osten
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Ohne Zuwanderung gäbe es im Osten Deutschlands nach einer neuen Erhebung immer größere Lücken auf dem Arbeitsmarkt. Zwischen 2023 und 2025 haben die Ost-Bundesländer demnach rund 141.000 Beschäftigte mit deutscher Staatsangehörigkeit verloren - die Zahl der Beschäftigten ohne deutschen Pass stieg in der Zeit um 90.000, wie der Kurzbericht des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Betrachtet hat das IW die ostdeutschen Länder inklusive Berlin, also sechs Bundesländer.

    In den nächsten Jahre drohten weitere Arbeitskraftverluste durch in den Ruhestand übergehende Beschäftigte, aber auch durch zurückwandernde Personen. Zwischen Ende 2023 und Ende 2025 habe der Rückgang der Beschäftigung Deutscher in den Ost-Ländern 2,5 Prozent betragen, der Rückgang der Gesamtbeschäftigung 0,8 Prozent. Deutschlandweit stieg die Beschäftigung insgesamt laut IW dagegen leicht um 0,2 Prozent, wobei die der Deutschen nur um 1,4 Prozent zurückging.

    Institut: Ohne Zuwanderung droht Wohlstandsverlust

    Die Studienautoren warnen vor den Folgen von verstärkter Rückwanderung nach Polen und in andere überwiegend osteuropäische Länder. "Substanzielle Lücken an den Arbeitsmärkten" in Ostdeutschland könnten in den nächsten Jahren auch durch Rückwandernde entstehen. Daher müsse die Zuwanderung von Arbeitskräften aus Drittstaaten gestärkt werden - sonst "könnte sich das sehr negativ auf den Wohlstand auswirken", so das IW.

    Die Wirtschaftsexperten warnen: "Damit einhergehend könnte sich auch die Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen, etwa im pflegerischen Bereich, verschlechtern."

    7.800 Beschäftigte aus EU-Ländern verloren

    Seit 2024 sei eine zunehmende Rückwanderungsbewegung in die seit 2004 der EU beigetretenen Länder zu beobachten - auch weil es dort wirtschaftlich inzwischen besser sei. 7.800 Beschäftigte von dort habe Ostdeutschland bis vergangenen Dezember schon verloren, so das Institut unter Berufung auf die Bundesagentur für Arbeit und eigene Berechnungen.

    Der Anteil der nicht deutschen Staatsangehörigen an der Beschäftigung in Ostdeutschland stieg laut IW von 4,8 Prozent 2015 auf 13,3 Prozent 2025. 845.000 ausländische sozialversicherungspflichtig Beschäftige gab es Ende vergangenen Jahres in Ostdeutschland, darunter mit 16,2 Prozent die meisten aus Polen, gefolgt von 7,4 Prozent aus der Ukraine.

    Die acht außereuropäischen Hauptherkunftsländer Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien machen 12,7 Prozent aus. "Hier zeigt sich im letzten Jahr ein starker Rückgang der Zuzüge", so das IW. Gründe: eine schärfere Migrationspolitik, aber auch der Machtwechsel in Syrien.

    Großer Anteil der Wertschöpfung

    Das IW untersuchte auch, wer wie viel zur Wertschöpfung im Osten beigetragen hat. Ergebnis: Bei Beschäftigten ohne deutsche Staatsangehörigkeit waren es 2025 rund 68,3 Milliarden Euro (10,5 Prozent der Wertschöpfung). Geringfügige Beschäftigung ist hierbei mitberücksichtigt. Rund zwei Drittel entfallen demnach auf erst in den letzten zehn Jahren hinzugekommene Beschäftigte.

    Konkreter ins Detail ging das Institut beim Ländervergleich und untersuchte, wie groß der Anteil des Beitrags der seit 2015 hinzugekommenen ausländischen Arbeitskräfte an der Gesamtwertschöpfung ist. Es sind in Berlin 10,2 Prozent, in Brandenburg 7,1 Prozent, in Thüringen 5,4 Prozent, in Sachsen 5,1 Prozent, in Sachsen-Anhalt 4,9 Prozent und in Mecklenburg-Vorpommern 4,4 Prozent - in ganz Ostdeutschland: 6,9 Prozent./bw/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Institut Ohne Zuwanderung droht Wohlstandsverlust im Osten Ohne Zuwanderung gäbe es im Osten Deutschlands nach einer neuen Erhebung immer größere Lücken auf dem Arbeitsmarkt. Zwischen 2023 und 2025 haben die Ost-Bundesländer demnach rund 141.000 Beschäftigte mit deutscher Staatsangehörigkeit verloren - die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     