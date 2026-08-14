SPD-Expertin für Aus der 'Rente mit 63' nach fünf Jahren

BERLIN (dpa-AFX) - Die Renten-Fachfrau der SPD-Bundestagsfraktion, Annika Klose, schlägt für die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Frührente eine Übergangsfrist von fünf Jahren vor. Die Rentenkommission habe empfohlen, dass die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren unter Wahrung des verfassungsgemäßen Vertrauensschutzes abgeschafft werden solle. "In Rentenfragen bedeutete dies in der Regel fünf Jahre", sagte Klose, die selbst Kommissionsmitglied war, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Eine entsprechend lange Übergangsfrist wäre auch hier geboten."

In den Empfehlungen der Kommission heißt es zu dem Punkt lediglich, die abschlagsfreie Frühverrentung - fälschlich auch "Rente mit 63" genannt - solle "zum nächstmöglichen Zeitpunkt" abgeschafft werden.