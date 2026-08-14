Dax-Konzerne machen Rekordgeschäfte - und streichen Jobs
- Dax-Konzerne erzielen Rekordgewinne im Quartal
- Rüstung, KI und Chemie treiben das Umsatzwachstum
- Autobranche schwächelt und baut viele Stellen ab
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands größte Börsenkonzerne haben im zweiten Quartal insgesamt Rekordgeschäfte gemacht, bauen aber zugleich Tausende Stellen ab. Die 40 Dax-Konzerne steigerten ihren Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zum Vorjahreszeitraum um fast 16 Prozent oder 7 Milliarden Euro auf zusammen 52,6 Milliarden Euro, zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY. Das sei so viel wie noch nie in einem zweiten Quartal und zehn Prozent mehr als der bisherige Höchstwert von 2024 - trotz Iran-Kriegs und Zollstreits mit den USA.
Den höchsten operativen Quartalsgewinn meldete demnach die Deutsche Telekom (6,9 Milliarden Euro), gefolgt von Allianz (4,9 Mrd.), VW (3,5 Mrd.) und Siemens (3,4 Mrd.). Das stärkste Gewinnwachstum erzielten Bayer und der Immobilienkonzern Vonovia .
Boom bei Rüstung und KI, Flaute in der Autobranche
Auch der Umsatz der Dax-Unternehmen erreichte mit rund 463 Milliarden Euro in Summe einen Bestwert; er stieg um 4,6 Prozent oder knapp 20,5 Milliarden Euro. Allerdings werde das Wachstum von relativ wenigen Branchen getragen, die derzeit eine Sonderkonjunktur erlebten - von der Rüstungsindustrie über die Profiteure des Booms um Künstliche Intelligenz und Rechenzentren bis hin zu Chemieunternehmen, die wegen des Iran-Kriegs und Versorgungsengpässen in Asien die Preise anheben konnten. Zudem verbuchten Banken und Versicherungen zuletzt Rekordgewinne.
"Bei vielen klassischen Industriekonzernen, allen voran in der Autobranche, ist von einer Trendwende dagegen nichts zu spüren", schreibt EY in der Studie, für die Quartalszahlen und Pressemitteilungen analysiert wurden.
So verzeichneten die Autokonzerne im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang um 1,2 Prozent und einen operativen Gewinneinbruch um 12 Prozent. Das größte Minus beim Betriebsgewinn musste BMW mit minus 39 Prozent verkraften, bei VW und Daimler Truck ging es je um 9 Prozent bergab.
"Wer nur auf die Rekordsummen schaut, könnte meinen, die Krise sei überstanden - aber das Gegenteil ist der Fall", sagt Henrik Ahlers, Vorsitzender der Geschäftsführung bei EY. "Zum einen bleibt die Nachfrage am Heimatstandort Deutschland schwach, das Gewinn- und Umsatzwachstum findet in erster Linie im Ausland statt." Zum anderen sei die Lage in Teilen der Industrie fragil.
Jobabbau besonders in der Autobranche
Die Folge der Wirtschaftsflaute zeigt sich auch bei den Beschäftigten. Zum 30. Juni beschäftigten die Dax-Konzerne rund 3,49 Millionen Menschen - 1,2 Prozent oder 41.000 weniger als ein Jahr zuvor. 21 von 37 Unternehmen, die Angaben zur Beschäftigung machen, bauten Jobs auf, 16 reduzierten sie. Vor allem der Stellenabbau in der Autobranche drückt die Beschäftigung, während etwa der Rüstungskonzern Rheinmetall kräftig Personal einstellte.
Die Krise der Autobranche sei nicht ausgestanden, sagt Jan Brorhilker, Managing Partner bei EY. Hier gebe es weiter erheblichen Restrukturierungsbedarf "und wir werden einen weiteren Beschäftigungsrückgang sehen"./als/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 48,09 auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 53,90 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.718,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +10,69 %/+95,84 % bedeutet.
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DAX Xetra-Kassa · Donnerstag ca. 07:40 Uhr MESZ
US-Indizes folgen im Nachmittagsbriefing.
© MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Kerzen: eigene Darstellung auf Basis öffentlicher Xetra-OHLC
AUSGANGSLAGE
US-Verbraucherpreise Juli (12.08.2026, 14:30 MESZ, wallstreetONLINE Ist/Prognose/zuvor):
Headline YoY 3,4 / 3,4 / 3,5 · Kern YoY 2,5 / 2,5 / 2,6 · Headline MoM 0,1 / 0,1 / −0,4 · Kern MoM 0,2 / 0,2 / 0.
Der Print saß auf der Linie.
Der DAX markierte danach ein neues Xetra-Hoch bei 26.573,50 und schloss bei 26.331,07 (−0,23 Prozent). Eröffnung 26.452,00, Tief 26.313,58, Spanne 259,92 Punkte. Schluss bei 6,7 Prozent der Spanne — Abweisung, kein bestätigter Ausbruch.
Großes Bild nur Xetra-Kassa. Jahres-R1 26.740, Jahres-P 22.888, R2 28.760 (Traditional Jahr). Xetra-Schluss 12.08. 26.331,07 — Abstand zum Jahres-R1 rund 409 Punkte (≥ 400: eine Zeile). Das Tageshoch 26.573,50 lag nur rund 167 Punkte unter dem Jahres-R1; dort war das Magnetfeld eine Kappe. CFD-Werte gehören nicht in dieses Bild.
Heute, 13.08.2026, 14:30 MESZ: US-Erzeugerpreise Juli plus Erstanträge. Konsens laut öffentlichem Kalender: PPI YoY 4,9 % (zuvor 5,5 %), PPI MoM 0,2 % (zuvor −0,3 %), Kern-PPI YoY 4,2 % (zuvor 4,7 %), Kern-PPI MoM 0,3 % (zuvor 0,2 %), Erstanträge rund 202–203 Tsd. (zuvor 199 Tsd.). Ist-Werte erst, wenn der Kalender Actual zeigt.
10-Jahres-Rendite 12.08.2026 15:30 ET: 4,68 Prozent (Forbes). FRED DGS10 11.08.: 4,70 Prozent.
MARKEN MIT FORMEL
Floor-Pivots, Referenz die reguläre Xetra-Sitzung 12.08.2026.
H 26.573,50 · T 26.313,58 · C 26.331,07
Pivot = (26.573,50 + 26.313,58 + 26.331,07) ÷ 3 = 26.406,05 ≈ 26.406
R1 = 2 × Pivot − Tief = 26.498,52 ≈ 26.499
S1 = 2 × Pivot − Hoch = 26.238,60 ≈ 26.239
R2 = Pivot + (Hoch − Tief) = 26.665,97 ≈ 26.666
S2 = Pivot − (Hoch − Tief) = 26.146,13 ≈ 26.146
R3 = Hoch + 2 × (Pivot − Tief) = 26.758,44 ≈ 26.758
Kerzen (eigene Darstellung):
Mo 10.08.: O 26.360,44 · H 26.441,91 · T 26.314,98 · C 26.323,88
Di 11.08.: O 26.378,00 · H 26.504,54 · T 26.245,57 · C 26.391,42
Mi 12.08.: O 26.452,00 · H 26.573,50 · T 26.313,58 · C 26.331,07
EINSCHÄTZUNG
Aus meiner Sicht rechtfertigt weder der CPI-Konsens noch das neue Hoch einen Impuls ins Jahres-R1 26.740. Interessant wären eine Rückeroberung von 26.406 oder eine erneute Docht-Abweisung an 26.499/26.574. Unter 26.314 wäre S1 26.239 die nächste Kassa-Marke. Dow und Nasdaq kommen mit frischen US-Zahlen im Nachmittagsbild.
HINWEIS ZU DEN SETUPS
Drei DAX-Ideen. Kein Setup ohne den genannten Auslöser. Bestätigung erst nach abgeschlossenem 5-Minuten-Schluss. Nicht eröffnen 14:25–14:40 MESZ. Kerzen im Bild: eigene Darstellung.
QUELLEN
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/xetra-schluss-dax-schliesst-nach-rekordhoch-knapp-im-minus-15869623
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
https://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735
https://www.wallstreet-online.de/
https://www.bls.gov/schedule/news_release/ppi.htm
https://www.investing.com/economic-calendar/ppi-734
https://www.forbes.com/advisor/investing/treasury-rates/
https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10
DISCLAIMER
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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Stand: Mittwoch, 07:30 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa
Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:
Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild nicht
anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen nachvollziehbar
auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich aus den unten
verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene Berechnung daraus.
Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung gekennzeichnet.
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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK
Xetra-Handelstag Dienstag, 11.08.2026:
Eroeffnung 26.378,00
Tageshoch (neues ATH) 26.504,54
Tagestief 26.245,57
Xetra-Schluss 26.391,42 (+0,26 %)
Handelsspanne 258,97 Punkte
Schluss in der Spanne 56,3 %
Quelle:
https://www.finanzen.net/index/dax/historisch
Das Tageshoch bei 26.504,54 ist neues Allzeit- und Jahreshoch. Der
bisherige Hoechststand lag bei 26.445,18 Punkten vom 07.08.2026.
Der DAX stieg damit erstmals ueber die Marke von 26.500 Punkten.
Hinweis zur Datenlage: Einzelne Portale weisen abweichende Tageswerte
aus, weil sie den Handel von 08:00 bis 22:00 Uhr erfassen oder
Indikationen statt Xetra-Kurse verwenden. Die oben genannten Werte
beziehen sich auf die regulaere Xetra-Sitzung von 09:00 bis 17:30 Uhr.
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TAGES-PIVOTS — FORMELN UND ERGEBNISSE
Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und
Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 11.08.2026.
Ausgangswerte:
Hoch H = 26.504,54
Tief T = 26.245,57
Schluss C = 26.391,42
Formeln und Ergebnisse:
P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.381
R1 = 2 × P − T = 26.515
R2 = P + (H − T) = 26.639
R3 = H + 2 × (P − T) = 26.774
S1 = 2 × P − H = 26.256
S2 = P − (H − T) = 26.122
S3 = T − 2 × (H − P) = 25.998
Alle Werte auf ganze Punkte gerundet und mit den oben angegebenen
Ausgangsdaten nachrechenbar.
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JAHRES-PIVOTS — DIE UEBERGEORDNETE EBENE
Berechnet aus Hoch, Tief und Schluss des Handelsjahres 2025:
Hoch H = 24.888,0 · Tief T = 18.996,5 · Schluss C = 24.719,8
P = (H + T + C) ÷ 3 = 22.868,1
R1 = 2 × P − T = 26.739,7
R2 = P + (H − T) = 28.759,6
R3 = H + 2 × (P − T) = 32.631,2
S1 = 2 × P − H = 20.848,2
S2 = P − (H − T) = 16.976,6
S3 = T − 2 × (H − P) = 14.956,7
Der Jahres-R1 bei 26.739,7 liegt 348,3 Punkte ueber dem
Dienstagsschluss. Jahres-Pivots bleiben zwoelf Monate unveraendert.
Grafik und Berechnungen: eigene Darstellung.
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ZUR TAGESKERZE VOM DIENSTAG
Aus den Ausgangswerten ergibt sich rechnerisch:
Koerper (Schluss minus Eroeffnung) 13,42 Pkt = 5 % der Spanne
Oberer Docht (Hoch minus Schluss) 113,12 Pkt = 44 % der Spanne
Unterer Docht (Eroeffnung minus Tief) 132,43 Pkt = 51 % der Spanne
Ein Koerper von 5 Prozent bei langen Dochten auf beiden Seiten
entspricht der Definition eines Long-Legged Doji.
Zum Vergleich die oberen Dochte der Vortage:
Donnerstag 06.08. 60 %
Freitag 07.08. 57 %
Montag 10.08. 64 %
Dienstag 11.08. 44 %
Die Handelsspannen:
Donnerstag 148 · Freitag 222 · Montag 127 · Dienstag 259 Punkte
Dass ich den Doji als Zeichen von Unentschlossenheit werte und nicht
als Umkehrsignal, ist meine persoenliche Einschaetzung.
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TERMINE AM MITTWOCH, 12.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)
Konjunktur
08:00 Deutschland Verbraucherpreise 7/26 (endgueltig)
Prognose +0,8 % gg Vm / +2,8 % gg Vj
10:00 Frankreich IEA Oel-Monatsbericht 8/26
14:30 USA VERBRAUCHERPREISE 7/26
Prognose +0,1 % gg Vm / +3,4 % gg Vj
zuvor −0,4 % gg Vm / +3,5 % gg Vj
Kernrate Prognose +0,2 % gg Vm / +2,5 % gg Vj
zuvor 0,0 % gg Vm / +2,6 % gg Vj
16:30 USA EIA-Oelbericht (Woche)
Unternehmen
07:00 E.ON HJ · Brenntag HJ · TUI Q3 · K+S HJ · Bilfinger Q2
07:00 TKMS Q3 · Wienerberger HJ · ABN Amro Q2
07:30 Hannover Rueck HJ · Bechtle HJ · Jenoptik HJ · Vestas Q2
07:30 Douglas Q3 · Indus Holding HJ
18:00 Freenet Q2 · 22:05 Cisco Systems Q4
Sonstige
10:00 Bundeskabinett, u. a. Reform der Nachrichtendienste
und Bafoeg-Reform
EU-Verpackungsverordnung (PPWR) tritt in Kraft
Quellen:
https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-12-august-2026-12100150
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69282752-tagesvorschau-mittwoch-12-august-015.htm
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WICHTIGER HINWEIS ZUR GUELTIGKEIT
Alle genannten Marken beruhen auf dem Xetra-Schluss vom Dienstag. Die
US-Verbraucherpreise um 14:30 Uhr koennen sie kurzfristig ausser Kraft
setzen. Ich handle vor 14:45 Uhr nichts und warte die Reaktion ab.
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WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST
- die Tendenzangabe 50 % / 50 %
- die erwartete Spanne 26.250 bis 26.520
- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen
- die Deutung des Doji als Unentschlossenheit
- die Einordnung des Jahres-R1 als naechste groessere Zielzone
- die Aussage, dass Marken erst ab 14:45 belastbar sind
- die Einordnung am Ende der Grafik
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay
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Stand: Dienstag, 07:30 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa
Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:
Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild nicht
anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen nachvollziehbar
auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich aus den unten
verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene Berechnung daraus.
Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung gekennzeichnet.
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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK
Xetra-Handelstag Montag, 10.08.2026:
Eroeffnung 26.360,44
Tageshoch 26.441,91
Tagestief 26.314,98
Xetra-Schluss 26.323,88 (+0,02 %)
Handelsspanne 126,93 Punkte
Schluss in der Spanne 7,0 %
Quelle:
https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/dax-handel-aktuell-dax-steigt-am-montagnachmittag-1036435918
Das Rekordhoch vom 07.08.2026 bei 26.445,18 Punkten wurde am Montag um
3,27 Punkte verfehlt.
Marktbericht:
https://www.onvista.de/news/2026/08-10-dax-schliesst-unveraendert-und-verpasst-knapp-neuen-rekord-41121301-19-26541530
https://www.ariva.de/dax-index/news/aktien-frankfurt-dax-bleibt-dicht-an-rekord-dran-12098455
Hinweis zur Datenlage: Einzelne Portale weisen abweichende Tageswerte
aus, da sie den Handel von 08:00 bis 22:00 Uhr erfassen. Die oben
genannten Werte beziehen sich auf die regulaere Xetra-Sitzung von 09:00
bis 17:30 Uhr.
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TAGES-PIVOTS — FORMELN UND ERGEBNISSE
Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und
Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 10.08.2026.
Ausgangswerte:
Hoch H = 26.441,91
Tief T = 26.314,98
Schluss C = 26.323,88
Formeln und Ergebnisse:
P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.360
R1 = 2 × P − T = 26.406
R2 = P + (H − T) = 26.487
R3 = H + 2 × (P − T) = 26.532
S1 = 2 × P − H = 26.279
S2 = P − (H − T) = 26.233
S3 = T − 2 × (H − P) = 26.152
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NEU: JAHRES-PIVOTS — DIE UEBERGEORDNETE EBENE
Zusaetzlich zu den Tagesmarken nehme ich ab heute die Jahres-Pivots auf.
Sie werden einmal jaehrlich aus Hoch, Tief und Schluss des Vorjahres
berechnet und bleiben zwoelf Monate unveraendert.
Ausgangswerte aus dem Handelsjahr 2025:
Hoch H = 24.888,0
Tief T = 18.996,5
Schluss C = 24.719,8
Formeln und Ergebnisse (gleiche Floor-Trader-Formel):
P = (H + T + C) ÷ 3 = 22.868,1
R1 = 2 × P − T = 26.739,7
R2 = P + (H − T) = 28.759,6
R3 = H + 2 × (P − T) = 32.631,2
S1 = 2 × P − H = 20.848,2
S2 = P − (H − T) = 16.976,6
S3 = T − 2 × (H − P) = 14.956,7
Der Jahres-R1 bei 26.739,7 liegt damit 415,8 Punkte ueber dem
Montagsschluss. Die Werte lassen sich mit den oben genannten
Ausgangsdaten nachrechnen.
Dass ich diese Marke fuer die naechste groessere Zielzone halte, ist
meine persoenliche Einschaetzung.
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ZUR TAGESKERZE VOM MONTAG
Aus den Ausgangswerten ergibt sich rechnerisch:
Koerper (Eroeffnung minus Schluss) 36,56 Pkt = 29 % der Spanne
Oberer Docht (Hoch minus Eroeffnung) 81,47 Pkt = 64 % der Spanne
Unterer Docht (Schluss minus Tief) 8,90 Pkt = 7 % der Spanne
Die oberen Dochte der vergangenen vier Handelstage:
Donnerstag 06.08. 60 %
Freitag 07.08. 57 %
Montag 10.08. 64 %
Dazu am 07.08. ein oberer Docht von 64 % im 4-Stunden-Chart.
Dass ich diese Haeufung fuer ein Warnsignal halte, ist meine
persoenliche Einschaetzung.
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TERMINE AM DIENSTAG, 11.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)
Konjunktur
06:30 Australien Zinsentscheid RBA (Prognose 4,35 %, zuvor 4,35 %)
14:15 USA ADP-Beschaeftigung
16:00 USA Wiederverkaeufe bestehender Haeuser 7/26
Prognose −1,0 % gg Vm, zuvor −2,4 %
Unternehmen
06:55 TAG Immobilien Q2 · 07:00 Atoss Software HJ
07:30 Salzgitter Q2 · Uniper Q2 · Jungheinrich Q2
08:00 Cancom Q2 · RTL Group HJ
Hinweis: In Japan bleibt die Boerse feiertagsbedingt geschlossen.
Quellen:
https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-11-august-2026-12098730
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69270918-tagesvorschau-dienstag-11-august-2026-015.htm
AUSBLICK
Mittwoch USA Verbraucherpreise 7/26 — Konsens 3,4 % nach 3,5 %
Donnerstag USA Erzeugerpreise 7/26
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WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST
- die Tendenzangabe 45 % freundlich / 55 % schwaecher
- die erwartete Spanne 26.230 bis 26.450
- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen
- die Bewertung der vier oberen Dochte als Warnsignal
- die Einordnung des Jahres-R1 als naechste Zielzone
- die Einordnung am Ende der Grafik
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay