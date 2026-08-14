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    Ätna-Ausbruch auf Sizilien

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    Airport Catania wieder gesperrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Flughafen Catania bleibt bis Samstag geschlossen
    • Ätna-Ausbruch führt erneut zu zahlreichen Ausfällen
    • Reisende sollen Flugstatus vorab bei Airlines prüfen
    Ätna-Ausbruch auf Sizilien - Airport Catania wieder gesperrt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CATANIA (dpa-AFX) - Der Betrieb des Flughafens Catania auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist wegen des jüngsten Ausbruchs des Vulkans Ätna mitten in der Urlaubszeit wieder eingestellt. Bis Samstagmorgen 2.00 Uhr werde es keine Ankünfte oder Abflüge geben, teilte der Flughafen in der Nacht zum Freitag mit. Reisende sollen sich nicht zum Flughafen begeben, ohne vorher den Status ihres Flugs mit der jeweiligen Airline abzuklären.

    Am Donnerstag hatte der Flughafen SAC eine Sperrung für Ankünfte zuletzt bis zum heutigen Freitag 8.00 Uhr verlängert. Der Flughafenbetrieb hängt von der Aktivität des Vulkans sowie von der Windrichtung und der Aschekonzentration in der Luft ab.

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    Seit Beginn des Ausbruchs vor einer Woche wurden Hunderte Flüge gestrichen, verspätet oder umgeleitet. SAC bezeichnete die Auswirkungen auf die Flughafeninfrastruktur als die schwersten der vergangenen 20 Jahre./jbz/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 8,222 auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -7,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,66 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +38,83 %/+24,95 % bedeutet.





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