Airport Catania wieder gesperrt

Seit Beginn des Ausbruchs vor einer Woche wurden Hunderte Flüge gestrichen, verspätet oder umgeleitet. SAC bezeichnete die Auswirkungen auf die Flughafeninfrastruktur als die schwersten der vergangenen 20 Jahre./jbz/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 8,222 auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -7,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,83 %.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,66 Mrd..

TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +38,83 %/+24,95 % bedeutet.