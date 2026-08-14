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    Grüne fordern Hitzekonzepte für Schulen und Kitas

    Für Sie zusammengefasst
    • Grüne fordern Hitzeschutzplan für Schulen und Kitas
    • Gefordert werden begrünte Höfe sowie Lüftungsanlagen
    • Hitzeschutz soll bei neuen Schulen mitgeplant werden
    Grüne fordern Hitzekonzepte für Schulen und Kitas
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen im Bundestag verlangen einen nationalen Hitzeschutzplan auch für Schulen und Kitas und umfassende Investitionen in den Hitzeschutz. "Dazu gehören verschattete und begrünte Pausenhöfe, geeignete Lüftungs- und Kühlsysteme sowie ausreichend hitzegeschützte Aufenthaltsräume", sagte Fraktionsvize Misbah Khan der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

    Schulen und Kitas seien für die in der Klimakrise zunehmende extreme Hitze vielerorts nicht ausgelegt, beklagte Khan. "Die Belastungen für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte sind enorm und machen konzentrierten und guten Unterricht teilweise unmöglich."

    Hitzeschutzkonzepte von Anfang an

    In der ersten Woche nach den Sommerferien habe es in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland so hohe Temperaturen gegeben, dass es noch vor wenigen Jahren vielerorts Hitzefrei gegeben hätte, sagte Khan. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass solche Extremwetterlagen häufiger und länger auftreten." Mit dem neuen Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung müssten Kinder und Jugendliche auch an langen Betreuungstagen vor den gesundheitlichen Folgen extremer Hitze geschützt werden.

    "Klimaanpassung muss deshalb zum festen Bestandteil unserer Bildungsinfrastruktur werden", verlangte Khan. "Eigentlich sollte keine Schule und keine Kita künftig mehr gebaut oder grundlegend saniert werden, ohne dass ein wirksames Hitzeschutzkonzept von Anfang an mitgedacht wird."/hrz/DP/zb







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