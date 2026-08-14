Waldbrand 1.800 Menschen werden aus NRW-Ortsteil evakuiert Wegen eines Waldbrandes in der Gemeinde Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen wird ein Ortsteil evakuiert. Der Ortsteil Gey, in dem gut 1.800 Menschen leben, müsse "sofort evakuiert" werden, teilte die Gemeinde in der Eifel am frühen Morgen mit. Zuvor …



