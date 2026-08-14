Waldbrand
1.800 Menschen werden aus NRW-Ortsteil evakuiert
Für Sie zusammengefasst
- Waldbrand in Hürtgenwald führt zur Evakuierung
- Ortsteil Gey mit rund 1.800 Menschen wird geräumt
- Gemeinde meldet die Evakuierung am frühen Morgen
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
HÜRTGENWALD (dpa-AFX) - Wegen eines Waldbrandes in der Gemeinde Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen wird ein Ortsteil evakuiert. Der Ortsteil Gey, in dem gut 1.800 Menschen leben, müsse "sofort evakuiert" werden, teilte die Gemeinde in der Eifel am frühen Morgen mit. Zuvor hatte die "Bild" berichtet./mgn/DP/zb
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