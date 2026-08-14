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    Bis zu 38 Grad

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    Heiße Tage gehen weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Bis zu 38 Grad im Westen und Südwesten erwartet
    • Am Wochenende bleiben vielerorts über 30 Grad möglich
    • Samstag drohen im Norden Schauer und Gewitter
    Bis zu 38 Grad - Heiße Tage gehen weiter
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Vor dem Wochenende ist in Deutschland vorerst keine Abkühlung in Sicht. Im Westen und Südwesten des Landes werden heute bis zu 38 Grad erwartet, wie es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heißt. Etwas weniger heiß wird es mit bis zu 31 Grad im Nordosten und im südlichen Alpenvorland.

    Vielerorts scheint die Sonne. Nur vereinzelt ziehen Wolken auf. Regen wird nicht erwartet. In der Nacht auf Samstag kühlt es ab, die Temperaturen liegen demnach voraussichtlich bei 10 bis 21 Grad.

    Auch am Wochenende sind weiterhin Höchstwerte über 30 Grad möglich. Am Samstag liegen die Temperaturen der Prognose zufolge vielerorts bei 30 bis 38 Grad, nur im Nordwesten wird es mit mindestens 22 Grad etwas kühler. Zudem könnte es nass werden: Vom Westen bis in den Norden werden dichte Wolken sowie einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter erwartet./nkl/DP/zb






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