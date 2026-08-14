VZ Gruppe überrascht mit überdurchschnittlichem Wachstum
Die VZ Gruppe setzt ihren Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Ertrag, Gewinn und verwaltete Vermögen legen kräftig zu, während die Kapitalbasis ausgesprochen solide bleibt.
Foto: adobe.stock.com
- Die VZ Gruppe steigerte ihren Gesamtertrag im ersten Halbjahr 2026 um 13,9 % auf 316,5 Mio. Franken.
- Der Reingewinn erhöhte sich überproportional um 17,7 % auf 131,9 Mio. Franken; das Betriebsergebnis stieg auf 153,1 Mio. Franken.
- Die Erträge aus verwalteten Vermögen wuchsen um 18,2 % auf 216,6 Mio. Franken.
- Die Nachfrage nach Beratung blieb stark: Die Honorarerträge stiegen um 6,7 %, und mehr als 5100 Kundinnen und Kunden kamen netto für Plattform-Dienstleistungen hinzu.
- Das Netto-Neugeld erhöhte sich auf 3,3 Mrd. Franken; die verwalteten Vermögen stiegen um 19,8 % auf 67,7 Mrd. Franken.
- Die Bilanz blieb robust mit einer kombinierten CET1-Kernkapitalquote von 28,4 %. Für das zweite Halbjahr erwartet die VZ Gruppe bei stabilen Finanzmärkten ähnliche Wachstumsraten und erneut ein Dividendenwachstum im Rahmen des Gewinnwachstums.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei VZ Holding ist am 14.08.2026.
+0,70 %
+0,29 %
+1,52 %
+11,45 %
-3,22 %
+108,62 %
+110,39 %
+204,40 %
+224,30 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte