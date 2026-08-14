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    VZ Gruppe überrascht mit überdurchschnittlichem Wachstum

    Die VZ Gruppe setzt ihren Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Ertrag, Gewinn und verwaltete Vermögen legen kräftig zu, während die Kapitalbasis ausgesprochen solide bleibt.

    VZ Gruppe überrascht mit überdurchschnittlichem Wachstum
    Foto: adobe.stock.com
    • Die VZ Gruppe steigerte ihren Gesamtertrag im ersten Halbjahr 2026 um 13,9 % auf 316,5 Mio. Franken.
    • Der Reingewinn erhöhte sich überproportional um 17,7 % auf 131,9 Mio. Franken; das Betriebsergebnis stieg auf 153,1 Mio. Franken.
    • Die Erträge aus verwalteten Vermögen wuchsen um 18,2 % auf 216,6 Mio. Franken.
    • Die Nachfrage nach Beratung blieb stark: Die Honorarerträge stiegen um 6,7 %, und mehr als 5100 Kundinnen und Kunden kamen netto für Plattform-Dienstleistungen hinzu.
    • Das Netto-Neugeld erhöhte sich auf 3,3 Mrd. Franken; die verwalteten Vermögen stiegen um 19,8 % auf 67,7 Mrd. Franken.
    • Die Bilanz blieb robust mit einer kombinierten CET1-Kernkapitalquote von 28,4 %. Für das zweite Halbjahr erwartet die VZ Gruppe bei stabilen Finanzmärkten ähnliche Wachstumsraten und erneut ein Dividendenwachstum im Rahmen des Gewinnwachstums.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei VZ Holding ist am 14.08.2026.


    VZ Holding

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    ISIN:CH0528751586WKN:A2P272
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