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    Waldbrand

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    Flammen nur noch 400 Meter von Gemeinde entfernt

    Für Sie zusammengefasst
    • Waldbrand rückt bis auf 400 Meter an Gey heran
    • Rund 1.800 Menschen müssen ihre Häuser verlassen
    • Winddrehung löst Evakuierung kurz vor vier Uhr aus
    Waldbrand - Flammen nur noch 400 Meter von Gemeinde entfernt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HÜRTGENWALD (dpa-AFX) - Der Waldbrand rückt weiter auf die Gemeinde Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen zu. Die Flammen seien nur noch 400 Meter von dem Ortsteil Gey entfernt, sagte eine Polizeisprecherin. Gut 1.800 Menschen müssen nun ihre Häuser verlassen. In der Nacht waren die Flammen noch etwa 500 Meter entfernt. Dann habe sich der Wind gedreht, so die Sprecherin weiter. Die Feuerwehr habe daher kurz vor 4.00 Uhr die Evakuierung des Ortsteils angeordnet./mgn/DP/zb



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