Uber zündet Robotaxi-Offensive mit Pony.ai: 2.000 China-Taxis kommen nach Europa

Der erste Schritt ist bereits gemacht. Ende März starteten Uber und Pony.ai in Zagreb einen kommerziellen Robotaxi-Dienst, den beide Unternehmen als ersten seiner Art in Europa bezeichnen. Nun sollen vier weitere europäische Städte folgen. Welche das sind und wann die Fahrzeuge starten, ließen die Partner jedoch offen. Auch der Nahe Osten soll Teil der Expansion werden.

Uber drückt beim Geschäft mit selbstfahrenden Taxis aufs Tempo und setzt dabei auf einen Partner aus China. Gemeinsam mit Pony.ai plant der Fahrdienstvermittler, 2.000 Robotaxis in Europa einzusetzen. Für Anleger ist das weit mehr als ein Flotten-Update, denn Uber will zur weltweit führenden Plattform für die Vermarktung autonomer Fahrzeuge werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entscheidend ist die Dimension. Eine größere Flotte liefert mehr Daten, kann die Sicherheitsnachweise gegenüber Behörden erleichtern und die Auslastung verbessern. Der Abstand zum Branchenführer Waymo, der von Alphabet unterstützt wird, bleibt dennoch groß: Waymo betreibt laut CNBC weltweit rund 5.000 Fahrzeuge, überwiegend in den USA, und testet bereits in London.

Doch Uber baut parallel ein dichtes Partnernetz auf. So ist mit WeRide ein Robotaxi-Pilot in Madrid geplant und beide Unternehmen kooperieren in Abu Dhabi und Dubai. In Tokio soll später in diesem Jahr ein Testbetrieb mit einem lokalen Taxiunternehmen starten.

Uber-Chef Dara Khosrowshahi verfolgt damit ein klares Ziel: Sein Konzern soll zur führenden Kommerzialisierungsplattform für autonome Fahrzeuge aufsteigen. Für Anleger besonders spannend: Pony.ai legt am kommenden Dienstag seine Quartalszahlen vor – damit rückt auch die Aktie unmittelbar in den Fokus.

Den gestrigen Handelstag an der Nasdaq schlossen beide Aktien leicht im Plus ab. Uber schloss bei 75,88 US-Dollar je Anteilschein und gab nach Börsenschluss leicht nach. Pony.ai beendete den Handelstag bei 8,33 US-Dollar und legte in der Nachbörse leicht zu.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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