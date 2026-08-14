mobilezone: Starkes Halbjahr, MVNO ausgebaut, Apfelkiste wächst
mobilezone startet 2026 mit Rekordzahlen, strategischen Zukäufen und starkem Wachstum in E-Commerce, MVNO und Second Life – bei klarer Finanz- und Verschuldungsstrategie.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- **Erfreuliches Halbjahresergebnis:** Der Nettoumsatz stieg um 4,2 % auf CHF 127,2 Mio., der Bruttogewinn um 8,8 % auf CHF 61,2 Mio. und der bereinigte EBITDA um CHF 0,5 Mio. auf CHF 19,6 Mio. – ein neuer Halbjahresrekord.
- **Akquisition von Apfelkiste und MAREIN:** Die AK Group wurde per 1. Juni 2026 übernommen und stärkt insbesondere den E-Commerce sowie die Bereiche Retail, MVNO, Second Life und B2B. Ab 2027 werden EBITDA-Synergien im mittleren einstelligen Millionenbereich erwartet.
- **MVNO-Geschäft deutlich ausgebaut:** Die aktiven Postpaid-Abos von TalkTalk und Digital Republic erhöhten sich um 10,6 % auf 243’100; der MVNO-Umsatz stieg um 9,8 % auf CHF 24,1 Mio.
- **Second-Life-Geschäft wächst:** Die Marke jusit steigerte den Verkauf von wiederaufbereiteten Geräten um 19,8 % auf 12’700 Stück. Auch das B2B-Geschäft entwickelte sich positiv, während der stationäre Vertrags- und Zubehörverkauf unter dem Vorjahresniveau lag.
- **Finanzielle Guidance bestätigt:** Für 2026 erwartet mobilezone weiterhin einen Gruppen-EBITDA von CHF 50–57 Mio. und rund 260’000 MVNO-Postpaid-Abos; bis 2028 bleibt das EBITDA-Ziel von CHF 70 Mio. bestehen.
- **Höhere Verschuldung nach Übernahme:** Per 30. Juni 2026 betrug die Nettoverschuldung CHF 148,0 Mio., gegenüber einem Netto-Cash-Bestand von CHF 66,5 Mio. Ende 2025; bis Jahresende wird ein Nettoverschuldungsgrad von unter 2 angestrebt.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei mobilezone holding ist am 14.08.2026.
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