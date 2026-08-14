STRATEC: Das sind die Ergebnisse des 1. Halbjahres 2026
Trotz rückläufigem Halbjahresumsatz zeigt STRATEC im zweiten Quartal klare Erholungstendenzen: Margen steigen, Cashflow dreht deutlich ins Plus und der Ausblick für 2026 bleibt intakt.
Foto: Stratec SE
- STRATEC erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von 3,3 % auf 112,5 Mio. Euro; im zweiten Quartal stieg der Umsatz jedoch um 2,4 % gegenüber dem Vorjahr.
- Die Profitabilität verbesserte sich im zweiten Quartal deutlich: Das adjustierte EBIT stieg um 125,3 %, die EBIT-Marge erhöhte sich auf 11,9 % (Q2/2025: 5,4 %).
- Für das gesamte erste Halbjahr lag das adjustierte EBIT bei 7,7 Mio. Euro und das adjustierte Konzernergebnis bei 4,1 Mio. Euro; das Ergebnis je Aktie sank auf 0,34 Euro.
- Der operative Cashflow verbesserte sich dank konsequentem Working-Capital-Management deutlich von minus 5,8 Mio. Euro auf 29,7 Mio. Euro.
- Der Umsatz mit Analysensystemen wuchs währungsbereinigt um 15,4 % auf 39,7 Mio. Euro, während Serviceteile und Verbrauchsmaterialien um 11,9 % und Entwicklungsdienstleistungen um 7,8 % zurückgingen.
- Der Ausblick für 2026 wurde bestätigt: Erwartet werden ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und eine adjustierte EBIT-Marge auf Vorjahresniveau von rund 10 %; das Wachstum soll überwiegend im Jahresendgeschäft entstehen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei STRATEC ist am 14.08.2026.
+4,17 %
+7,54 %
+10,45 %
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