Nagarro’s Q2 & H1 2026 Revenue Growth Hits 2.0% and 4.2% YoY
Nagarro’s first half of 2026 shows modest revenue growth but strong profit momentum, as rising earnings and a solid cash position offset higher share-based costs.
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- Nagarro’s Q2 2026 revenue was €252.4 million, representing 2.0% year-over-year growth in constant currency and 0.2% growth in euros.
- H1 2026 revenue reached €500.5 million, up 4.2% year over year in constant currency and 0.3% in euros.
- Adjusted EBITDA improved significantly: 23.9% year over year to €37.8 million in Q2 and 13.7% to €69.1 million in H1.
- H1 2026 net profit rose 52.0% to €29.8 million; Q2 net profit increased 27.7% to €10.6 million.
- Q2 EBITDA and EBIT declined year over year, mainly because share-based payment expenses increased by €12.0 million.
- Nagarro had €131.3 million in cash and 18,711 professionals at June 30, 2026; the company also declared a €1.00-per-share dividend.
The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at Nagarro is on 14.08.2026.
At this time, the index SDAX was at 18.592,14PKT (+0,49 %).
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