Nagarro steigert Umsatz: +2,0 % im Q2, +4,2 % im 1. Halbjahr
Nagarro legt im ersten Halbjahr 2026 solide Zahlen vor: moderates Umsatzplus, steigende Profitabilität und ein deutlich verbessertes Periodenergebnis.
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- Nagarro steigerte den Umsatz im 2. Quartal 2026 auf 252,4 Mio. € und im 1. Halbjahr auf 500,5 Mio. €; währungsbereinigt entspricht dies einem Wachstum von 2,0 % bzw. 4,2 % gegenüber dem Vorjahr.
- Das bereinigte EBITDA erhöhte sich im 2. Quartal auf 37,8 Mio. € (Marge: 15,0 %) und im 1. Halbjahr auf 69,1 Mio. € (Marge: 13,8 %).
- Das ausgewiesene EBITDA im 2. Quartal sank auf 27,7 Mio. €, vor allem wegen deutlich höherer Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen; im Halbjahr stieg es dagegen auf 66,5 Mio. €.
- Das Periodenergebnis verbesserte sich im 2. Quartal auf 10,6 Mio. € und im 1. Halbjahr auf 29,8 Mio. € – ein Anstieg von 27,7 % bzw. 52,0 %.
- Der operative Cashflow entwickelte sich uneinheitlich: Im 2. Quartal stieg er auf 29,8 Mio. €, während er im 1. Halbjahr wegen ausstehender Kundenzahlungen auf 29,5 Mio. € zurückging.
- Zum 30. Juni 2026 verfügte Nagarro über 131,3 Mio. € liquide Mittel, beschäftigte 18.711 Mitarbeitende und betreute 184 Kunden mit einem Jahresumsatz von jeweils mehr als 1 Mio. €.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Nagarro ist am 14.08.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.592,14PKT (+0,49 %).
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