NORMA Group Unveils €208M Buyback Offer for 9.3M Shares
NORMA Group SE launches a major share buyback, offering investors a premium-priced opportunity as it returns proceeds from its Water Management divestment to shareholders.
Foto: NORMA Group
- NORMA Group SE’s Management Board initiated a public share buyback offer on August 14, 2026, covering up to 9,306,487 shares.
- The offer price is EUR 22.35 per share, representing a total potential volume of approximately EUR 208 million.
- The offer price includes a 25.47% premium over the three-month reference price of EUR 17.81.
- The acceptance period runs from August 17, 2026, at 12:00 a.m. CEST, until September 15, 2026, at 11:59 p.m. CEST.
- Shareholders receive one tender right per share; 19 tender rights are required to tender six shares, and the rights will be tradable on the Frankfurt Stock Exchange from August 20 to September 10, 2026.
- The buyback implements the Annual General Meeting’s July 1, 2026 resolution and represents the second step in returning proceeds from the sale of NORMA Group’s “Water Management” business to shareholders.
The price of NORMA Group at the time of the news was 20,190EUR and was up +5,16 % compared with the previous day.
17 minutes after the article was published, the price was 20,850EUR this corresponds to a plus of +3,27 % since publication.
At this time, the index SDAX was at 18.592,14PKT (+0,49 %).
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