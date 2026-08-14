Sandisk hebt erneut ab – Neue Langfristziele sorgen für Kaufrausch

Auslöser des Kurssprungs waren neue Langfristziele, die Sandisk auf seinem Investorentag präsentierte.

Sandisk hat am Donnerstag eine Rallye hingelegt. Die Aktie des Speicherchip-Spezialisten schlossen 13,67 Prozent höher und legten im nachbörslichen Handel um weitere 2,73 Prozent auf 1.569,84 US-Dollar zu. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus damit auf 543,7 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Sandisk stellt Wachstum bis zum Ende des Jahrzehnts in Aussicht

Für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030 erwartet Sandisk ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Zehnprozentbereich. Gleichzeitig soll die bereinigte Bruttomarge bei rund 80 Prozent liegen, während das Unternehmen eine bereinigte operative Marge von etwa 75 Prozent anpeilt.

Die Betriebskosten sollen lediglich rund 5 Prozent des Umsatzes ausmachen. Nach Steuern, Investitionen und dem für das Wachstum erforderlichen Working Capital rechnet Sandisk zudem mit einer bereinigten Free-Cashflow-Marge von etwa 50 Prozent.

Damit signalisiert das Management, dass der aktuelle Boom bei Speicherchips nicht nur kurzfristig hohe Gewinne liefern soll. Sandisk sieht sich vielmehr in der Lage, seine außergewöhnlich hohe Profitabilität über mehrere Jahre aufrechtzuerhalten.

"Unsere starke Performance heute ist das direkte Ergebnis der disziplinierten Umsetzung der Strategie, die wir vor 18 Monaten vorgestellt haben", erklärte CEO David Goeckeler.

Aktionäre sollen vom hohen Cashflow profitieren

Besonders positiv dürfte bei Investoren auch die Kapitalstrategie angekommen sein. Nach Investitionen in das eigene Geschäft will Sandisk 100 Prozent des überschüssigen Cashflows an seine Aktionäre zurückgeben.

CFO Luis Visoso sieht das Unternehmen in einem großen und schnell wachsenden Markt mit starken strukturellen Rückenwinden. Grundlage für die Zuversicht sind unter anderem mehrjährige Kundenvereinbarungen, sogenannte NBMs.

Sandisk verfügt derzeit über Vereinbarungen mit acht Kunden. Zwei davon wurden im jüngsten Quartal ausgeweitet. Die Verträge laufen durchschnittlich rund vier Jahre und decken bereits etwa 50 Prozent der für das Geschäftsjahr 2027 geplanten Bit-Menge sowie rund zwei Drittel für 2028 ab.

KI-Boom eröffnet Sandisk zusätzliche Wachstumschance

Ein weiterer Gewinnbringer könnten High-Bandwidth Flash, kurz HBF sein. Die Technologie könnte insbesondere mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Inferenz an Bedeutung gewinnen. Gemeinsam mit SK Hynix arbeitet Sandisk an Industriestandards für HBF. Erste Muster sollen bereits im kommenden Jahr an Kunden ausgeliefert werden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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