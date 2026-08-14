NORMA Group: Vorstand startet Aktienrückkauf über 208 Mio. Euro
Die NORMA Group SE startet den nächsten Schritt ihrer Kapitalrückführung: Ein umfangreiches Aktienrückkaufangebot soll Aktionären einen attraktiven Ausstiegskurs sichern.
Foto: NORMA Group
- Die NORMA Group SE startet am 14. August 2026 ein öffentliches Aktienrückkaufangebot außerhalb der Börse im Gesamtvolumen von rund 208 Mio. Euro.
- Zurückgekauft werden sollen bis zu 9.306.487 Aktien zu einem Angebotspreis von 22,35 Euro je Aktie.
- Der Angebotspreis liegt 25,47 % über dem dreimonatigen Referenz-Börsenkurs von 17,81 Euro.
- Die Annahmefrist läuft vom 17. August 2026, 00:00 Uhr, bis zum 15. September 2026, 23:59 Uhr.
- Für die Teilnahme gilt ein Andienungsverhältnis von 19:6: 19 Andienungsrechte berechtigen zur Andienung von 6 Aktien. Die Rechte sind vom 20. August bis 10. September 2026 an der Frankfurter Börse handelbar.
- Der Rückkauf setzt einen Beschluss der Hauptversammlung vom 1. Juli 2026 um und ist der zweite Schritt zur Ausschüttung der Verkaufserlöse aus dem Geschäftsbereich „Wassermanagement“ an die Aktionäre.
Der Kurs von NORMA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,790EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,07 % im
Plus.
17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,850EUR das entspricht einem Plus von +5,36 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.592,14PKT (+0,49 %).
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