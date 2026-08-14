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    IT-Dienstleister Nagarro steigert Gewinn - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Nagarro steigert im zweiten Quartal sein Ergebnis
    • Umsatz wächst leicht auf 252,4 Millionen Euro
    • Bereinigtes Ebitda und Gewinn legen deutlich zu
    IT-Dienstleister Nagarro steigert Gewinn - Prognose bestätigt
    Foto: adobe.stock.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro hat im zweiten Quartal sein Ergebnis gesteigert. Die Prognose für 2026 bestätigte das Unternehmen. Die Erlöse legten gegenüber dem Vorjahr zwar nur leicht um 0,2 Prozent auf 252,4 Millionen Euro zu, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich aber um fast ein Viertel auf 37,8 Millionen Euro. Unter dem Strich stieg der Gewinn um etwas mehr als ein Viertel auf 10,6 Millionen Euro. Grund hierfür ist der Wegfall eines Steueraufwands./err/stk

    Nagarro

    +0,26 %
    -0,38 %
    +2,83 %
    +79,55 %
    +49,76 %
    +2,62 %
    -37,40 %
    +291,25 %
    ISIN:DE000A3H2200WKN:A3H220
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 18.627 auf Ariva Indikation (13. August 2026, 21:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um -0,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Mrd..

    Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -11,82 %/+15,02 % bedeutet.





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