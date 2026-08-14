IT-Dienstleister Nagarro steigert Gewinn - Prognose bestätigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie

Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 18.627 auf Ariva Indikation (13. August 2026, 21:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um -0,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Mrd..

Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -11,82 %/+15,02 % bedeutet.